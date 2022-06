Sekcja siatkówki Legii przedłużyła o rok umowę z 31-letnim rozgrywającym, Kamilem Szewczykiem . W minionym sezonie "Szewcu" rozegrał 26 meczów w barwach Legii na zapleczu ekstraklasy. Wychowanek MDK-u Warszawa, jest związany z naszym klubem od 2014 roku, kiedy trafił do Legii ze Ślepska Suwałki.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.