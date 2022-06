Zapisy na koszulki Powstańcze (wzór 1) do 3 lipca

Legioniści z grupy OFMC przedłużają zapisy na tegoroczne koszulki Powstańcze ze znanym wzorem sprzed paru lat. Czarne koszulki z białymi i czerwonymi kotwiczkami, w cenie 70 złotych, zamawiać można do 3 lipca na forum kibiców oraz fanpage . Cały zysk przeznaczony zostanie na tegoroczne obchody Powstania z udziałem delegacji kibiców Legii, pomoc Kombatantom oraz obchody innych rocznic patriotycznych, ważnych dla Warszawy i Polski. W sprzedaży będą koszulki w wersji damskiej i dziecięcej - należy zaznaczyć przy zapisach. Obowiązuje przedpłata na konto. Istnieje możliwość wysyłki koszulek za dodatkową opłatą (20 zł). Zachęcamy do zakupu.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.