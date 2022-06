Siatkarska Legia przedłużyła umowę ze swoim środkowym, Kamilem Leliwą . Mierzący 195 centymetrów, 23-letni zawodnik, w ostatnim sezonie grał niewiele - wystąpił w 13 spotkaniach na zapleczu ekstraklasy. Wychowanek AZS-u Olsztyn do Legii trafił przed rokiem z MOS-u Wola, gdzie grał przez dwa lata, a wcześniej jeden sezon spędził w Huraganie Wołomin.

