Zaplanowany na wtorek sparing pomiędzy Legią Warszawa i Red Bull Salzburg odbędzie się w środę o godzinie 15 w centrum treningowym austriackiego klubu w Salzburgu. W pierwotnym terminie spotkanie nie doszło do skutku z powodu złych warunków atmosferycznych.

wie(L)uń - 32 minuty temu, *.optimus.pt A co z Makana Baku ? odpowiedz

