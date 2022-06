Żeglarstwo

Świetne wyniki legijnej młodzieży. Ruszyły żeglarskie półkolonie

Środa, 29 czerwca 2022 r.

Młodzież sekcji żeglarskiej Legii bardzo dobrze zaprezentowała się podczas regat w Giżucku, w których startowało kilkaset osób. Miejsce drugie, w pierwsze wśród dziewcząt w grupie A zajęła Zofia Brdulak. 10-letni Ignacy Sobczak był drugi w grupie B. Wysiłek całej drużyny Sailing Legia Warszawa uplasował klub w rywalizacji na trzecim miejscu. Wisienką na torcie było wyróżnienie dla najmłodszego zawodnika regat, Jana Brdulaka. Ten dzielny sześciolatek zajął w niedzielę trzecie miejsce w regatach o puchar Spójni w kategorii do 9 lat.



Podczas eliminacji do WOM w kategorii dziewczynek w grupie A, pierwsza była Emilia Brdulak, druga Zosia Brdulak. Zbieżność nazwisk całej trójki... zupełnie nieprzypadkowa. U chłopców w grupie A wygrał Staś Ługowski, drugi był Jan Kurtysz.



Z początkiem wakacji ruszyły półkolonie żeglarskie organizowane przez żeglarską Legię w Zegrzu Południowym. To najprostsza i najskuteczniejsza forma naboru do sekcji. Po kilkudniowym podstawowym szkoleniu możemy wyciągnąć pierwsze wnioski, czy nasze pociechy wykazują zainteresowanie żeglarstwem, i czy chciałby dołączyć do grup szkoleniowych. Zajęcia najmłodszych Piraciąt ruszą jeszcze w trakcie wakacji. Zapraszamy serdecznie, bo żeglarstwo to nie tylko sport. To wspaniała szkoła życia, pasja, którą można się cieszyć na różnych etapach wykwalifikowania regatowego do późnej starości. Zapraszamy!



