Grzegorz Kulka w Legii na kolejne dwa sezony

Środa, 29 czerwca 2022 r. 12:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia zakontraktowała kolejnego zawodnika - nową, dwuletnią umowę podpisał silny skrzydłowy, Grzegorz Kulka, który w naszym klubie występował w dwóch ostatnich sezonach. Mierzący 205 centymetrów zawodnik był ważną postacią w rotacji drużyny, która zakończyła ostatni sezon wywalczeniem wicemistrzostwa kraju. Kulka w pierwszym meczu finałowym doznał kontuzji, która wykluczyła go z kolejnych spotkań, a po szybkiej operacji, obecnie przechodzi rehabilitację.



W ostatnim sezonie Grzegorz rozegrał 37 meczów ligowych, w których grał średnio 23,5 minuty, zdobywając 8 punktów (38,1% za 3, 91,1% za 1) oraz notując 3,8 zbiórki na mecz. W naszym klubie rok wcześniej spisywał się również na dobrym poziomie - wówczas w 40 spotkaniach zdobywał średnio 7,3 pkt. i miał 4,9 zbiórki w ciągu 23 minut, a sezon 2020/21 zakończył wraz z naszym klubem na czwartym miejscu. Kulka do Legii trafił z Trefla Sopot.



W ostatnim sezonie był powoływany do szerokiej kadry Polski i gdyby nie kontuzja pod koniec rozgrywek, miałby spore szanse na wyjazd na tegoroczny Eurobasket. Zawodnik został wyróżniony przez Energa Basket Ligę nagrodą za największy postęp w (minionym) sezonie.



- Bardzo się cieszę, że zostanę w Legii Warszawa przez dwa kolejne sezony. Mamy za sobą udane dwa lata, a w przyszłym sezonie czeka nas wiele wyzwań - na parkietach Energa Basket Ligi jak i w europejskich pucharach. Liczę na wsparcie naszych kibiców, którzy na pewno będą nam pomagać w osiąganiu kolejnych zwycięstw. Z niecierpliwością oczekuję na początek nowych rozgrywek – powiedział Grzegorz Kulka.



Imię i nazwisko: Grzegorz Kulka

Data urodzenia: 4 kwietnia 1996 roku (26 lat)

Wzrost: 205 cm

Pozycja: silny skrzydłowy



Sukcesy:

- wicemistrzostwo Polski: 2018, 2022

- wicemistrzostwo Europy Dywizji B (U18): 2013

- mistrzostwo Polski U20: 2015

- mistrzostwo Polski U18: 2014

- brązowy medal Mistrzostw Polski U20: 2014

- uczestnik młodzieżowych Mistrzostw Europy (U16, U18, U20)

- laureat nagrody "Największy Postęp Energa Basket Ligi: 2022

- Zawodnik najlepszej piątki I ligi: 2020



Dotychczasowa kariera:

2021/22: Legia Warszawa (PLK i FIBA Europe Cup)| w PLK: 37 meczów, śr. 8.0 pkt., 3.8 zb., 1.1 as | w FEC: 13 meczów, śr. 7.3 pkt., 4.5 zb., 1.5 as.

2020/21: Legia Warszawa (PLK)| 41 meczów: śr. 23 min. gry, 7.3 pkt., 4.9 zb., 1.5 as.

2019/20: Górnik Trans.eu Wałbrzych (I liga)| 22 mecze: śr. 27 min. gry, 14.5 pkt., 6.6 zb., 1.5 as.

2018/19: Trefl Sopot (EBL)| 27 meczów: śr. 10 min. gry, 3.1 pkt., 1.6 zb., 0.2 as.

2017/18: Trefl Sopot (EBL)| 8 meczów: śr. 10 min. gry, 4.3 pkt., 1.4 zb., 09 as

2017/18: BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (EBL)| 13 meczów: śr. 8 min. gry, 2.9 pkt., 2.0 zb., 0.2 as.

2016/17: Trefl Sopot (EBL), Trefl II Sopot (II liga)| w EBL: 21 meczów, śr. 8 min. gry, 1.9 pkt., 2.0 zb., 0.2 as.

2015/16: Trefl Sopot (EBL), Trefl II Sopot (II liga)| w EBL: 30 meczów, śr. 22 min. gry, 5.0 pkt., 3.9 zb., 0.6 as.

2014/15: Trefl Sopot (EBL), Trefl II Sopot (II liga),Trefl Sopot U20| w EBL: 17 meczów, śr. 8 min. gry, 2.1 pkt., 1.5 zb., 0.5 as.

2013/14: Trefl II Sopot (II liga), Trefl Sopot U20/U18

2012/13: Trefl II Sopot (II liga), Trefl Sopot U20/U18

2011/12: Polonia Warszawa U18/U16

2010/11: Polonia Warszawa U16

2009/10: Polonia Warszawa U14