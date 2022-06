Na żywo

LIVE!: Salzburg - Legia. Drugie podejście

Środa, 29 czerwca 2022 r. 10:56 Redakcja

We środę w ośrodku akademii Red Bull Salzburg Legia Warszawa ma odbyć się drugie sparingowe spotkanie podczas zgrupowania w Austrii. Pierwotnie mecz z mistrzem Austrii zaplanowany był na wtorek, ale w jego rozegraniu przeszkodziły fatalne warunki pogodowe i przesiąknięta wodą murawa. Początek meczu zaplanowano na godzinę 15. Transmisję będzie można obejrzeć na TVP Sport, tvpsport.pl i legia.com.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!



W środę pogoda w Austrii nie uległa poprawie, na godzinę meczu przewidywane są dalsze opady. Czy kolejny raz aura może zagrozić spotkaniu? Niekoniecznie, bo tym razem mecz odbędzie się na boiskach wyposażonych w odpowiedni drenaż. O sytuacji przekonamy się jednak dopiero gdy dotrzemy do Salzburga.