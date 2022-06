LIVE!: Salzburg 0-2 Legia (2. połowa)

W środę w ośrodku akademii Red Bull Salzburg Legia Warszawa ma rozegrać drugie sparingowe spotkanie podczas zgrupowania w Austrii. Pierwotnie mecz z mistrzem Austrii zaplanowany był na wtorek, ale w jego rozegraniu przeszkodziły fatalne warunki pogodowe i przesiąknięta wodą murawa. Początek meczu zaplanowano na godzinę 15. Transmisję będzie można obejrzeć na TVP Sport, tvpsport.pl i legia.com. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! W środę pogoda w Austrii nie uległa poprawie, na godzinę meczu przewidywane są dalsze opady. Czy kolejny raz aura może zagrozić spotkaniu? Niekoniecznie, bo tym razem mecz odbędzie się na boiskach wyposażonych w odpowiedni drenaż. O sytuacji przekonamy się jednak dopiero gdy dotrzemy do Salzburga.

ZenekL3 - 9 minut temu, *.chello.pl Bardzo słabiutki przeciwnik jak na razie, można było spokojnie wturlać jeszcze ze dwie bramki zwłaszcza, że skrzydła mogły wjeżdżać jak w masło. Za dużo strat w rozegraniu zwłaszcza u króla strat Pana Kastratiego. odpowiedz

Szmu(L)ki - 24 minuty temu, *.chello.pl Salzburg gra TRZECIM składem z tego co widzę. Dla nich to gierka, aby sprawdzić głęboką rezerwę. Więc nie ma co jarać się wynikiem, bo to jakbyśmy grali z jakąś koroną czy stala mielec.



Najlepszych graczy nawet nie ma na ławce rezerwowych... odpowiedz

Olo - 19 minut temu, *.chello.pl @Szmu(L)ki: Dokładnie, Salzburg ma totalnie gdzieś ten mecz, taka prawda. odpowiedz

robochłop - 3 minuty temu, *.orange.pl @Szmu(L)ki: Red Bull gra rezerwami-to fakt...ani nie ma to znaczenia gdy wygramy - ani gdy przegramy...jednostka taktyczna,sprawdzenie ustawienia i poruszania na boisku...nic więcej...gramy z piłkarzami-którym piłka w grze nie przeszkadza...to już dużo...my w lidze mamy wygrywać...więcej optymizmu chłopacy... odpowiedz

Quad74 - 39 minut temu, *.chello.pl https://sport.tvp.pl/60951130/legia-warszawa-red-bull-salzburg-na-zywo-mecz-towarzyski-transmisja-online-live-stream-29062022-gdzie-ogladac-mecz odpowiedz

eN - 42 minuty temu, *.as9105.com Na tvp sport baby graja ???? odpowiedz

Dennis - 50 minut temu, *.orange.pl Ale boisko i obejście jak w Polsce na b klasie. odpowiedz

robochłop - 7 minut temu, *.orange.pl @Dennis: dla świadomości-to jest boisko młodzieżowej Akademii Red Bulla...oczywiście jedno z kilkunastu...tak ,że ten.... odpowiedz

Jerry - 53 minuty temu, *.orange.pl Jest gdzieś transmitowany ten mecz? odpowiedz

Tylko Legia! - 48 minut temu, *.t-mobile.pl @Jerry: Na kanale TVP Sport na YouTube odpowiedz

Siwy - 48 minut temu, *.138.124 na tvn sport pl ale ja głosu nie mam odpowiedz

Rudy - 43 minuty temu, *.play-internet.pl @Siwy : Szpaku nie doleciał, problemy na lotniskach. odpowiedz

Siwy - 34 minuty temu, *.138.124 @Rudy: wież nie pomyślałem i chyba nie doleci odpowiedz

KrystekLegia - 1 godzinę temu, *.chello.pl To dziś panowie zobaczymy na jakim etapie przygotowań do sezonu jest drużyna Legi. Powodzenia i bez kontuzji bo za chwilę nie będzie miał kto grać. Wszołek musi przyjść spowrotem i szukać kogos do środka bo kapi nie gotowy i moze być problem. odpowiedz

Olo - 19 minut temu, *.chello.pl @KrystekLegia : Nie wiem co Ty zobaczysz, to tylko sparing. Zresztą patrzę jednym okiem jak grają i Salzburg sobie przechodzi ten mecz cały, widać, że totalnie mają wyrąbane na ten mecz. A i piszemy "z powrotem". odpowiedz

