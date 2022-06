Sparing: Po przerwie Red Bull dostał skrzydeł

Komentarze (31)

Trampek - 37 sekund temu, *.net.pl Uważam,że ten mecz rozwiązał jeden zasadniczy problem w LEGII . Mecz dał odpowiedź na pytanie, kto powinien być III / w/g mnie IV / bramkarzem LEGII ?! To król Artur uratował LEGIĘ przed spadkiem, a nie jego zmienik ! Tyle w temacie. odpowiedz

gazza - 16 minut temu, *.inetia.pl Prowadzić 2:0 i przegrać...

Wracają stare czasy...

To nie powinno się zdażyć już nigdy ! odpowiedz

Two pryszcz - 58 minut temu, *.253.33 Weszły 2 pryszcze, czarek i Bartosz i wszystko wróciło do normy. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A tu jakieś dzbany dwócyfrówką groziły. No cóż, szkoda trochę. Tym bardziej, że fajnie się zaczęło. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.orange.pl Minimalna przegrana z drużyną grającą regularnie w Lidze Mistrzów wstydu nie przynosi. Brawo Legia! odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Jerry: tylko oni grali rezerwami. Do przerwy nawet głębokimi odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.net.pl Sorry ale 3 bramki w 5 minut mogą tracić tylko debile...... odpowiedz

Miki - 50 minut temu, *.orange.pl @Pit: W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym roku, to dopiero były debile, tylko one straciły trzy bramki w 4 minuty i od razu tytuł. odpowiedz

jakuszyn - 1 godzinę temu, *.net.pl Już mieliśmy identycznego bramkarza a był nim Antolovic. Tylko wtedy nie było pudla i po kilku babolach został pogoniony. Teraz czeka nas powtórka z Kulenovica który MUSI, ALE TO MUSI, grać w pierwszym składzie bo trzeba go " drogo" sprzedać. Róznica jest tylko taka, że jak grał Kulenovic to było na zero z przodu a jak gra Miszta to jest co najmniej 2 z tyłu. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl Kazdy mecz, nawet sparingowy pokazuje to samo. Miszta wpuszcza wszystko co leci w jego kierunku, nawet w srodek, A Slisz szkoda nawet gadac. Mam nadzieje, ze trener rowniez to widzi.



W ogole jakim cudem my niedawno jeszcze mielismy w srodku pola: Martinsa, Gwilie, Cafu, Antolicia, a teraz mamy Slisza z Sokolowskim i Celhaką. Smiech na sali. odpowiedz

refleksja - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de Cały koszmarek Polski narzekanie ,narzekanie i narzekanie. Nikt nie widzi żadnych pozytywów, nawet takich maluczkich. W całym meczu nie było nic pozytywnego ? Wy tu na forum to jak dziennikarze tylko złe wiadomości przekazują , a im gorsza tym lepiej. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tylko sparing Ślężanie będzie nasz Legia Mistrz. odpowiedz

Arecky - 1 godzinę temu, *.datapacket.com A tego Makumbe to sprowadzają w końcu? odpowiedz

Traktor - 2 godziny temu, *.com.pl Powinniśmy obronić się przed spadkiem . Na tyle to wystarczy. odpowiedz

PawLo - 2 godziny temu, *.mm.pl Miszta ręcznik o trzy gongi co strzał to gong i miszcz obrony karnych zawsze w drugą stronę Najgorszy bramkarz w historii Legii ale ważne że z żylety to co że kukła w bramce buhahaha odpowiedz

Kolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl @PawLo: młody jest daj mu pograć, chcecie młodych a jak młody gra w sparingu to narzekasz, jak można tak jęczeć , będąc kibicem Legii Warszawa. odpowiedz

Le Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kolo: Z Misztą różnica jest taka, że u niego nawet nie widać absolutnie nic, co by wskazywało, że może z niego być dobry bramkarz i cały czas wpuszcza babole. Tobiasz zagrał dużo mniej od niego, a już pokazał się z dobrej strony i w przeciwieństwie do Miszty, potrafi bronić karne. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Kolo: bo młotek zawsze będzie młotkiem. Ja o tym piszę wiecznie, ale co poniektórzy to ciężki dojazd mają. To samo było z Włodarczykiem, jak w Gdańsku zmarnował setkę i było bez bramek. I wcale się nie zdziwię, jak to samo będzie z Tobiaszem, bo jest jeszcze młodszy i też prawdopodobnie coś odwali. Zresztą już tu pisał jakiś trener jajcarzy, że Tobiasz się nie rozwija. odpowiedz

Le Ja - 59 minut temu, *.orange.pl @Arek: Co ty piszesz za głupoty, że niby "Tobiasz jest młodszy, więc większa szansa, że coś odwali".

On jest tylko o rok młodszy od Miszty i do tej pory dużo lepiej się pokazał, mimo, że gra od mniej od Czarka, już nie wspominając co odwala Czarek, wprawie każdym zagranym przez siebie meczu. odpowiedz

PawLo - 13 minut temu, *.mm.pl @Kolo: Mlody jest to dlatego ma grac I wpuszczać babole bo jest mlody ??? A Legia ma tracić punkty bo mlody recznik ma się ogrywać ??? Jest mlody i jest kukłą w bramce wiec się nie nadaje i się niech ogrywa w innym klubiku a nie kosztem Legii odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Sparing sparingiem, ale jak można dać sobie strzelić 3 bramki w 5 minut...Pierwsza połowa momentami, skrzydła napawala umiarkowanym optymizmem, druga to porażka - podobnie jak Miszta to jakaś parodia bramkarza, nie wychodzi do dośrodkowań , a jak już wychodzi to w wiekszości się z nimi mija, refleksu na linii zero... karnych nie umie bronić, rzuca się zanim wykonujący strzeli.. Naprawdę niech da sobie spokój... odpowiedz

Wiesz był taki mecz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: W którym też straciliśmy 3 bramki w 5 min , odpowiedz

Wiem byłem na nim - 31 minut temu, *.plus.pl @Wiesz był taki mecz: odpowiedz

Wiesz był taki mecz - 26 minut temu, *.t-mobile.pl @Wiem byłem na nim: Do dzisiaj nie wierzę a jednak mogło się coś takiego wydarzyć odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.chello.pl Te skrzydła to się nazywają Miszta. I każdy zespół przeciwko któremu gramy je ma. Przecież to jest kabaret, że taki gostek gra w Legii (drugi kabaret to Skibicki, ale on chociaż nie gra, tylko jest). Ten ręcznik nic nie broni a gra na przedpolu to absolutny kryminał w jego wykonaniu. Bramka na 1-2: wrzutka z rożnego na 5 (!!!) metr, a ręcznik sobie w najlepsze stoi na linii bramkowej. I tak jest stale. Ten gość w ogóle nie wychodzi, a jak wychodzi to źle, do dośrodkowań. A na linii gra niewiele lepiej. Ja nie wiem, co to trenerzy bramkarzy z nim ćwiczą, ale wiem, że bez efektów. Od dawna. Oby w lidze grał Tobacz albo Hładun, bo będzie to samo co w zeszłym sezonie. odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl RB nie wystawił 6 najlepszych piłkarzy w ogóle, kilku z pierwszego składu w drugiej połowie i to nas wyjaśniło. Trzeba trenować dalej, dobrze rokuje nowe ustawienie, mamy strasznie dużo piłkarzy ale dobrych znacznie mniej, liczę, że trener to jakoś złoży to do kupy. odpowiedz

Cezary Ręcznikowski - 2 godziny temu, *.orange.pl Tobiasz gra pierwszą połowę- 0 straconych. Miszta gra drugą- 3 stracone... Pierwsza zdecydowanie powinien wyjść, druga nie była, nie do wyjęcia, ale ok, nie jego wina, a trzecia po raz n-ty rzucił się w odwrotną stronę, niż strzelał wykonawca karnego. odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Bardzo dobry sprawdzian, wielu zejdzie z obłoków i zobaczy, gdzie jest Legia. Panie Miszta, jak Ty się w tym klubie znalazłeś? bo nie wierzę, że decydowały walory sportowe. Wypożyczyć gdziekolwiek chłopaka, bo nie ogarnia. odpowiedz

kczeczu - 2 godziny temu, *.205.233 raczej dostał ręcznik w bramce. koleś zmień profesje bo do tego sie nie nadajesz odpowiedz

Nic to ,damy radę - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To pierwsze koty za płoty odpowiedz

Abel - 2 godziny temu, *.chello.pl troszkę się przypomniał Legii mecz z 1997

Legia - Widzew 2-3 odpowiedz

