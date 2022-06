Kapustka wyjedzie na konsultację lekarską

Bartosz Kapustka niedawno wrócił do gry po poważnej kontuzji. W lipcu 2021 zerwał więzadło krzyżowe w trakcie spotkania z Florą Tallinn, a na boisko wrócił po dziewięciu miesiącach. Problemy zdrowotne były jednak widoczne pod koniec ubiegłego sezonu i nie pozwoliły mu na pełny powrót do gry. Podczas zgrupowania w Austrii zawodnik także był oszczędzany, czasami trenował indywidualnie, a jego kolano było stale monitorowane. Nie grał także w sparingu. Okazuje się, że Kapustka będzie musiał skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzał operację. Zawodnik uda się więc do Niemiec, a następnie zostaną podjęte decyzje dotyczące jego obciążeń treningowych i ewentualnego dalszego leczenia. Najbliższa przyszłość piłkarza jest niepewna. Trener Kosta Runjaić chciałby więc, aby sprowadzono zawodnika do środka pola, o podobnej charakterystyce jak Kapustka.

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Nie chcę krakać, ale Kapi wyraźnie zbliża się do końca swojej kariery. odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl niech juz lepiej wyjedzie na stale.. mial swoje piec minut na Euro ... a potem rownia pochyla odpowiedz

koras - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A wszystko się zaczęło od radości po strzeleniu gola mocarnej Florze Tallin. Gdyby to był Real to ok, ale k.wa szaleć po bramce z estończykami... odpowiedz

Lw73 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wolski to byłaby alternatywa odpowiedz

Mr T - 2 godziny temu, *.tpnet.pl A o Baku cisza. Czyżby wysypało się na ostatniej prostej? odpowiedz

Bulbulator - 2 godziny temu, *.19.184 Jego organizm nie nadaje się do wyczynowego sportu, w swojej karierze więcej się leczył niż grał. odpowiedz

Zgrywus - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Zle mu? Kasa jest a wiecej czasu na konsolę zostaje. Mij najwiekszy bląd ze nie zostałem kopaczem odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Zgrywus:

Chyba jakby zależało jemu wyłącznie na kasie to by siedział w Anglii a nie wracał do Polski? Tam lepiej zarabiał a jeszcze mniej grał niż u Nas .... odpowiedz

Zgred - 1 godzinę temu, *.02.net @Zgrywus jeszcze możesz zostać grabarzem: odpowiedz

WETERAN - 3 godziny temu, *.chello.pl Żal chłopaka... Może jego organizm nie jest stworzony do wyczynowego sportu.

odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl Szkoda chłopaka...oby to były tylko strachy na lachy... odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Czyli następna runda w ch. Szkoda. odpowiedz

