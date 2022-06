Runjaić: Łatwo straciliśmy bramki

Środa, 29 czerwca 2022 r. 16:58 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Przede wszystkim przegraliśmy ten mecz i nie jest to coś, co ja lubię, co my lubimy. Pierwsza połowa była całkiem niezła, dobrze czytaliśmy podania, pokazaliśmy wiele elementów, które ćwiczyliśmy wcześniej. Padły dwie fantastyczne bramki. Nie jestem pewien, czy był spalony przy trzeciej bramce, czy nie - powiedział po spotkaniu z Red Bullem Salzburg trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.



- W drugiej połowie straciliśmy łatwe bramki. Patrząc na poprzedni sezon, było wiele tak straconych goli, rzutów karnych. Nie byliśmy w stanie utrzymać wysokiego tempa gry i przegraliśmy.



- Jeśli wyciągniemy wnioski z tej gry, to będzie dobra lekcja. Graliśmy z bardzo silnym przeciwnikiem, który ma naprawdę znakomitych młodych zawodników, jasną filozofię gry.



- Kapustka pojechał na konsultację do lekarza do Berlina. Chcemy uzyskać jego opinię. Z tego też powodu oszczędzaliśmy zawodnika, nie chcieliśmy ryzykować.