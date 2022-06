Trenerzy będą pauzować za kartki

Czwartek, 30 czerwca 2022 r. 08:35 źródło: Ekstraklasa

Sezon 2022/2023 przyniesie ważną zmianę w Regulaminie Dyscyplinarnym w rozgrywkach Ekstraklasy. Osoby z ławki rezerwowych - w tym trenerzy - podobnie jak zawodnicy grający w meczu, będą musieli pauzować w przypadku uzbierania zbyt dużej liczby żółtych kartek.



Reguluje to artykuł 58., paragraf 1. Regulaminu Dyscyplinarnego.



Zawodnik lub osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych, która w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:

1) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

2) przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

3) przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

4) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.



Regulamin Dyscyplinarny PZPN reguluje także kwestie dotyczące ukarania czerwonymi kartkami osób innych niż zawodnik uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych. Tu przepisy są analogiczne do tych, dotyczących zawodników.



Oznacza to, że jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki, zostanie automatycznie ukarana karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. W sytuacji, gdy usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, osobie tej po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.



Ponadto, jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki otrzymanej w konsekwencji naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów.