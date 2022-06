W najbliższy piątek, 1 lipca, o godzinie 17:00 Legia Warszawa rozegra sparingowe spotkanie z Motorem Lublin. Mecz nie będzie dostępny dla publiczności, ale bezpośrednią transmisję przeprowadzi TVP Sport. Spotkanie będzie można obejrzeć online, na tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Jak zawsze, przeprowadzimy dla Was relację live z meczu.

NAPEWNO LEPSI OD ZMIENNIKÓW... - 14 minut temu, *.120.91 KOSTIA POWINIEN POSTAWIĆ CAŁY MECZ NA SKŁAD Z PIERWSZEJ POŁOWY Z RED BULLEM.... odpowiedz

