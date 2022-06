Ricardo Pereira odchodzi z Legii

Trener bramkarzy Legii Warszawa, Ricardo Pereira, żegna się ze stołeczną drużyną. Portugalczyk w Warszawie spędził łącznie ponad dwa lata. 48-latek wrócił do stołecznej drużyny w lipcu 2021 roku i od tego czasu pełnił rolę szefa szkolenia bramkarzy w Akademii Piłkarskiej Legii oraz przez kilka miesięcy był szkoleniowcem bramkarzy w pierwszym zespole. Wcześniej Ricardo Pereira pracował w Legii w latach 2018-2019.

Brzeg opolski - 56 minut temu, *.a2mobile.pl A jakis powod odejscia?? odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl To już wiadomo kto tak machoń misztę wyszkolił ;) odpowiedz

adi - 2 godziny temu, *.chello.pl szkoda, bo pod okiem Ricardo nasi bramkarze udoskonalali grę nogami i na przedpolu, wg mnie świetnie się uzupełniał z trenerem Dowhaniem odpowiedz

