O godzinie 17:00 w Legia Training Center odbędzie się czwarte sparingowe spotkanie Legii tego lata. Wojskowi zmierzą się z Motorem Lublin. Mecz będzie transmitowany na tvpsport.pl oraz klubowym YouTube. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!

LEGION - 9 minut temu, *.chello.pl Brawo !!!!!!!!!

3 sparingi , 3 wpier.....e , 7 straconych bramek !!!!!!!!!

Ktoś jeszcze steruje tym tonącym statkiem ????????????



p.s.

Pudel WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON !!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

jb - 11 minut temu, *.chello.pl Co dał ten sparing, pewnie to że piłkarze są tak słabi że nie nadają się nawet na drugą ligę odpowiedz

Bulbulator - 28 minut temu, *.19.184 Trzeba mieć nie po kolei w głowie żeby organizować sparing przy 35 stopniach i zerowym zachmurzeniu, Vesović chyba ma racje że w tym klubie nie szanuje się zdrowia zawodników. odpowiedz

LEGION - 31 minut temu, *.chello.pl no to kolejny cytat:

Słupek ratuje Legię! zawodnik testowany rozklepał obronę do spółki z Rybickim odpowiedz

Atmosferić - 31 minut temu, *.orange.pl Sezon zapowiada się kapitalnie :D odpowiedz

LEGION - 33 minuty temu, *.chello.pl A dla Motoru to nie sparing ?????????????

Wpie...ol zbierają regularnie od wszystkich.

Liga , sparingi , puchary !!!!!!

Jak tego nie widzisz to do okulisty odpowiedz

L - 8 minut temu, *.autocom.pl @LEGION: to niezle puchary, gdzie ogrywali 10 razy lepszych od siebie a typ mowi, ze zbieraja regularnie. odpowiedz

Trololo - 39 minut temu, *.tpnet.pl To jest sparing debile, a wy ryczycie :D odpowiedz

LEGION - 40 minut temu, *.chello.pl cytat z relacji live:

Jako że to sparing, trener Legii uzupełnił skład do 11 mimo czerwonej kartki



Niech wpuści jeszcze z pięciu , to może zremisują !!!!!!!!!1

KABARET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

jo - 46 minut temu, *.tpnet.pl Dozorca z kucharzem i dwóch pracowników ochrony obiektu stworzyliby lepszą linię obrony niż te patałachy... odpowiedz

Pan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Motor odpalać i w.........ć odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie da się tego oglądać, kopanina jak z A-klasy... odpowiedz

MOKOTÓW - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Olo: Grałeś kiedyś w takim upale? odpowiedz

Sobo(L)ew - 18 minut temu, *.plus.pl @ MOKOTÓW: Po pierwsze biorą za to kasę a jak nie pasuje to do kopalni tam jest chłodniej a poza tym pogoda jest taka sama dla obu drużyn. odpowiedz

Marek - 15 minut temu, *.centertel.pl @ MOKOTÓW: a gdyby to był mecz w lidze lub pucharach, geniuszu? Mecze o stawkę są również grane powyżej 30 stopni. W takiej Sewilli lub Nepolu takie temperatury są przez pół roku a piłkarze mogą jakoś grać w upale.



W normalnej drużynie zawodnicy zabijaliby się o miejsce w składzie grając nawet w błocie, nasi najemnicy mają wywalone - kasę z kontraktów dostaną jak nawet spadniemy....



I pier...cie że to tylko sparing, liga rusza za 2 tygodnie a my nie mamy nawet pół drużyny. odpowiedz

axlrose - 22 sekundy temu, *.tpnet.pl @Marek: Okręgówki, A klasy, B klasy grają i nie są to zawodowcy trenowani, badani i suplementowani, tylko zwykli ludzie po godzinach pracy. W Afryce grają, w innych krajach tropikalnych grają, w Katarze będą grać gwiazdorzy futbolu MŚ. A u nas problem w goownianym sparingu. Ludzie, co z wami??? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nastepny specjalista na bramce... szkoda , ze z połowy nie puscil strzału... Matko Boska, zeby w Legii bramkarza nie było... . Widac kreatywność środka pola pary super pomocników S-S...................dramat... odpowiedz

O(L) AF - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Trener Bramkarzy: Tak delikatnie, odp. się od Hładuna. Ty stań na bramce qu.. a, "na pewno" wszystko wyłapiesz. odpowiedz

Maniek - 56 minut temu, *.centertel.pl @O(L) AF : Kolejny, expert, znawca. Już pozamiatał. Nie ma lypy????. odpowiedz

Syn trenera - 17 minut temu, *.plus.pl @ Maniek: To ja się bardzo Cieszę że Koledzy kibice mają takie ambicje i zadowala ich porażka z drużyną z 3 ligi brawooo odpowiedz

legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co za debil wymyślił , żeby grać o 17 w takim upale ?

Na ch...j taki sparing.

Czy w tym klubie to już nikt nad niczym nie panuje. odpowiedz

Ator - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Na Kastratiego jednak można liczyć BRAWO odpowiedz

35 stopni w cieniu dzis jest... - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Żeby któryś udaru nie dostał... odpowiedz

KrystekLegia - 2 godziny temu, *.chello.pl A gdzie Josue? Najlepszy obecnie zawodnik Legi? odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.plus.pl @KrystekLegia : Dostał wolne na odpoczynek odpowiedz

Gigi - 53 minuty temu, *.centertel.pl @Sobo(L)ew: "Dostał wolne a odpoczynek". Jak dziecko w przedszkolu, jest pora na spanie i masz spać. Hihi, dobre. odpowiedz

