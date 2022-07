Słowo na niedzielę: Bramkarz

Legia prowadzi kolejną przebudowę składu, ba, po pięciu latach frywolnych rządów, prezes zapowiedział wręcz wylanie fundamentów. Do jednej z najważniejszych zmian dojdzie w bramce. Ale tylko pozornie, choć dziś nie o tym. Z Legii odeszła legenda. Przez lata czekaliśmy na powrót Artura Boruca, bo wierzyliśmy, że jako jeden z nielicznych dotrzyma słowa i skończy karierę w Warszawie. Dotrzymał. Wrócił wprawdzie już nie tak piękny, nie tak zachwycający, ale wciąż bardzo skuteczny. Ostatnie 8 miesięcy przyzwyczaiły nas jednak, że na Artura nie można liczyć. Z różnych teraz już nieważnych powodów. Jesienią go zmiennikami zostali dwaj młodzi, utalentowani bramkarze. Cezary Miszta był szczebel wyżej w hierarchii trenera Michniewicza, a potem Gołębiewskiego. Dlatego bronił więcej, a pod nieobecność Boruca, grał w Lidze Europy. Zyskał nieocenione doświadczenie, został nawet wybrany do „jedenastki” kolejki LE. Kacper Tobiasz, wychowanek, chłopak z Ursynowa i „Żylety”, nie odpuszczał, uparcie walczył o swoje i również zapracował na szanse. Jako swojak zyskał dużą sympatię kibiców, choć w sumie nie zdążył pokazać zbyt wiele. Miszta zaś stał się obiektem niewybrednych ataków części legijnego Twittera. Obrywało mu się za błędy większe i mniejsze. Trudno się przy tym oprzeć wrażeniu, że wynikało to tyleż z jego przewin, co z frustracji oceniających fatalnym sezonem i sympatii dla Tobiasza. Pod koniec ubiegłego roku Miszta wyglądał jak bokser po knock-downie. Sam Aleksandar Vuković, który przejął wówczas zespół, nie bardzo wierzył, że chłopak się pozbiera i myślał nad jego wypożyczeniem. O przyszłości miało rozstrzygnąć zgrupowanie w Dubaju. Tam bramkarz rodem z Łukowa udowodnił swą siłę psychiczną i wypadł na tyle dobrze, że gdy przyszło wybierać, to zdecydowano się pozyskać jednego ogranego golkipera i wypożyczyć Tobiasza. Kacper trafił do pierwszoligowego Stomilu, gdzie spędził całkiem udaną wiosnę, choć nie uchronił zespołu przed spadkiem. Utył w doświadczenia, nabrał pewności siebie i wrócił do Warszawy. Pod okiem Kosty Runjaicia rozpoczęła się rywalizacja o miejsce między słupkami. A za ich plecami jest jeszcze ten trzeci, nowo pozyskany i najbardziej doświadczony - Dominik Hładun. Po austriackich sparingach kibice zarzucali Miszcie błędy w sparingach i tradycyjnie gloryfikowali Tobiasza. Tymczasem na ten moment trener nie podjął jeszcze decyzji, kto stanie w bramce. Dlaczego o tym wszystkim piszę? Bo mierzi mnie zdecydowane ferowanie wyroków, często w agresywnej, prymitywnej formie. Miszta sam siebie nie wystawia, nie grał dlatego, że jest pupilkiem trenerów, czy dyrektorów. Na wszystko sobie zapracował. Gość dostał szanse i oczywiście zdarzało się, że jego występy były dalekie od ideału, popełniał nawet proste błędy. Ale wystarczy spojrzeć, kto broni w kadrze U-21, by uznać, że to jeden z najbardziej utalentowanych polskich bramkarzy. Do tego z ogromnym kapitałem w postaci meczów w Lidze Europy, Ekstraklasie i pucharze Polski (32 spotkania). Cztery występy Tobiasza w pierwszym zespole Legii wyglądają przy tym nader skromnie. Warto przy tym wspomnieć, że trzy z nich zakończyły się porażkami. Przewrotnie można powiedzieć, że nie zdążył nikogo do siebie zrazić, a najbardziej zapamiętano mu obronę rzutu karnego w przegranym meczu z Lechem. O Kacprze słychać, że to niezwykle utalentowany, ciężko pracujący zawodnik. Może ma większe predyspozycje od kolegi. Może być prawdziwym kocurem i na to też liczą w klubie. Tylko niech to najpierw udowodni trenerom. I niech obaj będą tak samo traktowani przez kibiców. Obaj są nasi, wychowywali się na Legii, rośli tutaj, dochodzili do czegoś. Zasługują na szacunek. I na sprawiedliwy wybór trenera. A tak w ogóle, moim zdaniem, to Miszta zostanie sprzedany jeszcze latem. Jest jednym z niewielu piłkarzy, na których Legia będzie mogła zarobić jakieś przyzwoite pieniądze - wciąż ma jeszcze 20 lat, sporo meczów w ubiegłym sezonie, włącznie z oknem wystawowym w Lidze Europy. Za rok o taki transfer będzie dużo trudniej, zwłaszcza że nie wiadomo, czy będzie regularnie bronił. Jakub Majewski

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przecież ten Miszta jest kompletnie beznadziejny. Utalentowany? Utalentowany to widać było od razu, że był Fabiański. A ten jest absolutnie mierny. Że gra w młodzieżówce? No gra, bo kto ma grać skoro w innych zespołach nie bronią małolaty. A umiejętnościami to gdzie mu do takiego Strączka choćby. Może zobaczmy na jakiekolwiek zestawienie najlepszych bramkarzy ubiegłego sezonu w naszej lidze? Gdzieś tam będzie Miszta? No raczej nie... On nie ma nic, a już szczytem to jest jego absolutna indolencja jeśli chodzi o grę na przedpolu. Gość w ogóle nie wychodzi do wrzutek, nawet jak jest wrzutka z rożnego na 5(!!!) metr (vice bramka z Red Bullem), a jak mu się coś stanie w głowę i jednak wyjdzie, to zalicza pusty przelot i się mija z piłką. W grze "na linii" jest niewiele lepiej. odpowiedz

Robert - 3 godziny temu, *.prioritytelecom.net Pół ligi ma pewniejszego młodziaka na bramce niż Miszta. odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.centertel.pl Tobiasz jest dwa razy lepszy od Miszty i do dzis nie wiem dlaczego na niego nie stawia trener...? odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.plus.pl @gazza:tak tak na pewni masz większą wiedzę kto jest lepszy od naszych trenerów…. odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.aster.pl Tez mam takie wrazenie, ze Miszta odejdzie. Pokazal sie w pucharach z dobrej strony, doswiadczony, broni w u-21. Sprzedadza go przy pierwszej okazji i pewnie przepadnie jak Majecki.



A co do ocen na twitterze, Jakub, twitter to sciek, twitter przerodzil sie w miejsce pelne trolli, smieszkow, memiarzy, ktorzy specjalnie kogos obraza, zeby potem podniecac sie lajkami i zloscia innych, twitter opanowala mlodziez, pokolenie dodawania do kazdego zdania XD, TOP i SZEF, ktorej nie obchodzi kto jest skad tylko jak ktos zle zlapie pilke to jest wyzywany. Mlodziez na twitterze nie zna sie na pilce, wyzywala nawet Boruca, to czego oczekiwac w przypadku Miszty. Szkoda czasu na twittera i ludzi, ktorzy tam siedza 24h i wiecznie kogos obrazaja, trolluja i zajmuja sie prowokowaniem. odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Ciężko chwalić Misztę gdy popełnia proste błędy.Często zalicza puste przeloty,mija się z piłką.Potrafi wpuścić gola gdy piłka leci w środek bramki prosto w niego.Był taki stracony gol w poprzednim sezonie tylko nie pamiętam teraz z kim.

Jeżeli Miszta gdzieś odejdzie to najwyżej na ławkę rezerwowych,ewentualnie na trybuny jak Majecki i jak 95% piłkarzy z naszej dupoklasy.Za granicą jest zderzenie z prawdziwą piłką.U nas jest pozorowanie gry z amatorami.

Legia swoje zarobi na jego sprzedaży.Czarek nie będzie musiał grać a zarobi 5 razy tyle co w Legii.A za 4 lata wrócić do naszej dupoklasy jako "gwiazda".Media zawsze tak piszą o każdym byle kopaczu, który tu wraca.

Ogólnie to szkoda by dwóch młodych bramkarzy przesiedziało sezon na ławce.W tym sezonie będziemy grać 4 mecze na miesiąc.W momencie przerwy na reprezentacje to 2-3 mecze w miesiącu.

Ktoś z trojki bramkarzy powinien być sprzedany lub wypożyczony.Nie po to sprowadzili Hładuna by go wypożyczyć.Więc ktoś z dwojki Miszta Tobiasz musi zmienić drużynę by się rozwjać.No chyba,że pasuje im rok czasu na ławce rezerwowej. odpowiedz

Manuela za Mięciela - 5 godzin temu, *.plus.pl Hierarchia bramkarzy będzie chyba taka jak na zdjęciu ;) odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 5 godzin temu, *.plus.pl Drewno Miszta przypomina mi Lorisa Kariusa z Liverpoolu niby wielki talent a zawalił im finał LM a i w lidze parę baboli puscil to samo będzie lub już jest z Miszta ile musi zawalić żeby bronił inny gk? Mam nadzieję że Malarz z Dowhaniem widzą na treningach kto jest lepszy a nie na kim można zarobić :) odpowiedz

FOREVER LEGIA - 5 godzin temu, *.play-internet.pl No nie,Miszta nie jest dobrym bramkarzem.Mógł nim być,zanim kontuzja nie wyeliminowała Go z gry,tak fizycznie,jak i przede wszystkim psychicznie.Ewidentnie widać to "gołym okiem",że Czarek jest zblokowany.Niestety,ale po mojemu-pomimo mojej sympatii do niego,to bramkarza z Miszty nie zrobią.Ale gorsze jest to,że "musi grać,bo musi się sprzedać".Co zaś do Tobiasza,to jest jedną wielką niewiadomą,chociażby z powodu,że grał w niższej klasie rozgrywkowej i o ile broniąc w Legii,może sobie poradzić z zespołami rzędu Stal Mielec,czy Górnik Łęczna,to już z drużynami z górnej połowy tabeli może mieć duży kłopot.Kurde,tak na serio,to my nie mamy kim bronić,bo Hładun to wogóle jakaś czarna dziura-sprowadzony zapewne "na sztukę".Dochodzi do tego brak obrony,właściwie nie mamy pomocy,a atak to tak na "udo"-jak się udo,to coś strzelimy,to już wiem,co miał na myśli Jacuś Zieliński,gdy twierdził,że "gramy o górną część tabeli"Niby nie ma co zaklinać rzeczywistości,ale ewidentnie widać,że tzw doktryna mioduskiego,która brzmi "Nie zawsze o potędze klubu świadczą gabloty pełne trofeów",jest wprowadzana w życie-najpierw po cichu,a teraz już na rympał.I taki stan rzeczy zdaje się,że będzie trwał i trwał...... odpowiedz

Kopyto Borasa - 6 godzin temu, *.209.84 Miszta to ręcznik i tyle w temacie, ale lokowany bajerant będzie go promował na sprzedaż bo jest gołodupcem bankrutem. odpowiedz

Elf - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Miszta bronil dlatego,bo tak zarzadzil Mioduski.Bylo i jest cisnienie na jego sprzedaz wiec dalej bedzie bronil.Umiejetnosci ma gorsze niz Tobiasz,no ale poki Miszta bedzie w klubie,to dalej bedzie wychodzil w podstawowym skladzie bo Mioduski ma cisnienie na kase odpowiedz

Ropa(L) - 7 godzin temu, *.digiweb.ie Redaktor chyba ma kaca giganta i wypisuje takie brednie że głowa mała. Pamiętaj o tym kolego że Miszta dzięki swoim słabym bądź co bądź występom był i tak o stopień wyżej w oczach nowego trenera tylko dlatego że grał regularnie w poprzednim sezonie w 1 drużynie Legii. Tobiasz zaś kisnal w Stomilu. Kosta ma prawo nie wiedzieć o istnieniu takiego klubu a co dopiero obserwować w nim Kacpra. Każdy kto oglądał sparingi,wie że na dzień dzisiejszy najpewniejszym w bramce jest Tobiasz. Jeżeli trenerzy tego nie dostrzegli a przeciętny kibic tak, to możemy już zacząć martwić się o nowy sezon. pozdrawiam obrońcę uciśnionego Miszty odpowiedz

Pan - 7 godzin temu, *.centertel.pl Pozbyli się dobrego bramkarza z Austrii żeby promować ałabego Miazte . odpowiedz

Żmija - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Pan : ten Austriak był tak dobry jak Twoja polszczyzna. Odtwórz sobie mecze, w których grał i popatrz uważnie… odpowiedz

Trener Bramkarzy - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Trzeba było zostawić Strebingera , który był mega profesjonalista i zapewniał wysoki poziom w bramce i przy nim powinien ogrywac się Tobiasz. Miszta , który dostawał już tyle szans że wystarczy, w każdym innym europejskim klubie bo tylu baboloach byłby pogoniony. Gość nie ma absolutnie żadnych atutów. Hładun to jest moim zdanie kolejna pomyłka, nie miał placu w Zagłębiu, gdzie stracił miejsce w składzie po serii błędów i wyróznia się ty, że był za free. Nasza polistyka transferowa, jest gorsza niż za Kucharskiego, jak można kontraktować takich zqawodników jak Pich, Hładun... Na tle innych druzyn z EKS naprawde wyglądamy blado i to nie mówię o transferach łacha, czy Rakowa... ale takiej Miedzi chociażby. Żle się dzieje w Legii coraz gorzej odpowiedz

(L) - 7 godzin temu, *.ilabs.pl Oby ostatni akapit b prawda. Wyjdzie to.na plus i Legii i Miszcie.

odpowiedz

BRL - 7 godzin temu, *.chello.pl Wniosek jest prosty: stawiać częściej na Tobiasza. odpowiedz

Wojt - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Wiekszych bzdur jeszcze tu nie czytałem. odpowiedz

Trampek - 7 godzin temu, *.net.pl Nie zupełnie wygląda wszystko tak jak jest tu napisane. A w szczególności odnośnie bramkarza Cezarego Miszty. O ile do czasu sławetnej kontuzji Miszta prezewntował się jako dobry materiał na bramkarza - o nie przeciętnych możliwościach. Przewyższał / nie dotyczy wzrostu / swoimi umiejętnościami rówieśników bramkarskich. Niestety , nieszczęsna kontuzja zmieniła Misztę na gorsze. Widać u niego strach , niepewność w sytuacjach stresowych , stykowych. Niewłaścciwie podejmowane decyzje. Miszta nie tylko zatrzymał się w rozwoju , ale można powiedzieć ,że się cofnął. Dla zainteresowanych proszę porównać Misztę przed kontuzją , do Miszty po sławetnej kontuzji nawet na materiałacch z transmisji meczowycch, ale nie tylko. W/g mnie dla Miszty w głównej mierze potrzebny jest psycholog , który by z jego " podświadomości " wyciągnął tą " zadrę " która blokuje jego rozwój jako bramkarza. Jeżeli to nie nastąpi to uważam,że Miszta nawet przeciętnym bramkarzem nie będzi. A przed kontuzją zapowiadał się na dobrego a nawet bardzo dobrego bramkarza. Miszta stara się jak może - ale gołym okiem widać,że mu to nie wychodzi. Jeżeli nie uzyska pomocy o której wyżej wspomniałem , to jego kariera jako bramkarza stoi pod bardzo wielkim znakiem zapytania. Nie będę recenzował pozostałych bramkarzy LEGII. Ale na podstawie trzech ostatnich sprawdzianów / nieudanych pod względem nie tylko uzyskanych wyników/ uważam,że na dzień dzisiejszy na tych sprawdzianach wśród bramarzy najlepiej prezentował się ... Kacper Tobiasz pod każdym względem . Rozczarowuje mnie nowy nabytek Dominik Hładun - ale tu mogą być inne przyczyny. odpowiedz

AAA - 7 godzin temu, *.chello.pl Szanowny Redaktorze: może warto doprecyzować że Miszta zostanie latem sprzedany.

Być może ale na niższy szczebel rozgrywek tam gdzie Jego miejsce i za przysłowiową czapkę śliwek bo tyle niestety jest wart. odpowiedz

