Bilety na mecz Legia - Celtic

Ruszyła sprzedaż biletów na King’s Party, czyli mecz Legia Warszawa - Celtic FC, podczas którego nastąpi pożegnanie Artura Boruca . Spotkanie odbędzie się w środę, 20 lipca, o godz. 18:00, na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Pierwszeństwo zakupu będą miały osoby posiadające karnet na sezon 2022/23. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży tj od 1 lipca od godz. 16.00 do 6 lipca do godz. 23:59 będziemy prowadzili zamkniętą sprzedaż. Klubowi zależy na tym, aby ci, którzy jeszcze nie kupili karnetu mogli to zrobić i co ważne mogli zasiąść na King’s Party na stadionie na swoim miejscu. Karnetowicze otrzymają również 30% zniżki na bilety. Po zakończeniu sprzedaży zamkniętej miejsca karnetowe zostaną puszczone do sprzedaży i o wszystkim decydować będzie kolejność zakupionego biletu. Zakup biletu będzie można dokonać online, na stronie bilety.legia.com lub stacjonarnie w Punkcie Obsługi Kibica. "Wszyscy chcielibyśmy, aby tego dnia stadion zapełnił się do ostatniego miejsca. Mecz z Celtikiem będzie wyjątkową , jedyną okazją do pożegnania jednego z nas - Legionisty, uwielbianego w kibicowskiej społeczności i zawsze oddanego warszawskiej drużynie. Jak sama nazwa wskazuje - King’s Party, to nie tylko moment ostatniego pożegnania Króla Artura, ale również wspólnej, legijnej zabawy. Niech atmosfera tego święta będzie odczuwalna w całym mieście, nie tylko na trybunach naszego stadionu" - zaprasza klub. Osoby posiadające karnet senior oraz karnet "bez barier" wejdą na stadion w ramach swojego karnetu. Kibice zgłaszający się po pojedyncze bilety (dotyczy karnetów senior i "bez barier") otrzymają rabat 50% na to wydarzenie. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo.

olek - 10 minut temu, *.chello.pl Czy fani Celticu przyjadą na Legie? odpowiedz

Tomek (L) - 56 minut temu, *.97.191 dobre :):):) odpowiedz

Jaroo na emigracji - 1 godzinę temu, *.232.164 Do wszystkich,którzy narzekają na ceny biletów:

Po pierwsze nie pomyśleliście o tym ,że Celticowi trzeba zapłacić za to ,że przyjedzie i rozegra mec na Legii? To nie jest ani 10 ani 20 tys złotych.

Po drugie tak sie tylko wydaje ale utrzymanie takiego stadionu kosztuje, to nie jest jakiś mały stadionik 4-ligowego zespołu majacego tylko 1000 miejsc TYLKO to jest stadion Legii Warszawa na 30 tysięcy w mieście Warszawa w stolicy,ktora na ogół nie jest tania.

Wypić czy zapalić to macie na to pieniądze i marnujecie często na to serki złotych miesięcznie ale wydać parę dziesiąt złotych na taki mec to już się szczzypiecie.

Wiecznie Wam cos nie pasuje.

Za drogo????

Zapraszam do UK na premier league gdzie aby obejrzeć conajmniej niezły mec trzeba zapłacić minimum £60 za mecz wtedy się skończy narzekanie.

odpowiedz

Komornik Stefan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jaroo na emigracji: Łzy wzruszenia zalewają oczy...Niedługo idę po Dariusza... odpowiedz

oLaf - 45 minut temu, *.vectranet.pl @Jaroo na emigracji: Jaroo, wszystko fajnie tylko jest kilka "ale":

a) mecz jest ''o pietruszkę",

b) drużyna cały sezon gra padlinę, bo "padaka" to za mało powiedziane,

c) my nie zarabiamy jak w Anglii,

d/ wolałbym wydać dwa cztery więcej i zobaczyć mecz Premier League, której nie cierpię, niż oglądać tych co mało co a by spuścili Legię do II ligi...



Szkoda tylko że z Boruca robią takie niby pożegnanie... no nie wiem. odpowiedz

czaszka ???? - 36 minut temu, *.com.pl @Jaroo na emigracji: brawo, dobrze powiedziane ???? odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl rozumiem ze prawdziwa brac kibicowska pozegna krola Artura niezaleznie od ceny biletow.



...:D odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.246.2 Ja wszystko rozumiem ale 42 ziko ? Pudlowi chyba sufit na łeb sie spier...lił. Jeszcze ostatnio myslalem ze dla karnetowiczów 15 zl góra 20 . odpowiedz

Hahah - 2 godziny temu, *.plus.pl Chyba chcą na tę mityczną karę uzbierać z biletów. odpowiedz

alessandro - 2 godziny temu, *.. Patrząc na ceny widać, że klub chce aby jak najmniej osób pożegnało Boruca. Środek wakacji, ceny 100zł w górę (poza żyletą). Mioduska lodu na głowę, bo upały weszły za mocno. odpowiedz

A - 2 godziny temu, *.aster.pl Chyba przejde na here ;) odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Jak oni chcą stadion zapełnić haha :@ powodzenia odpowiedz

Karneciarz - 2 godziny temu, *.2.164 Bez kitu... Z takimi cenami? Chyba w pokoju prezesa sufit do remontu. Szkoda tylko w tym całym cyrku Artura, który przez tych co go mieli pożegnać został już godnie pożegnany. odpowiedz

LeonArt - 2 godziny temu, *.aster.pl Mecz towarzyski a Ci dali ceny jak na ligę mistrzów… odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Z tymi cenami ich chyba poj._.lo odpowiedz

