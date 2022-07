Marek Śledź dyrektorem Akademii Piłkarskiej Legii

Komentarze (9)

Rakki - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nieźle przepita morda.

Oby tylko nie był to kolejny darmozjad który przychodzi do Legii byleby dobrze zarobić ale się nienarobic. odpowiedz

STARA (L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Rakki: Nie oceniej, jeżeli kogoś nie znasz odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.tropolys.de Raków jest przeciwny przepisowi o młodzieżowcu więc chyba szkolenie nie przynosi u nich zadowalających rezultatów?

Skąd ten entuzjazm po zatrudnieniu pana Śledzia, który dotychczas za szkolenie młodzieży w Rakowie był odpowiedzialny? odpowiedz

dejne3 - 8 godzin temu, *.199.66 Pani Marku , trzeba co niektórym przemówić do rozumu ,Akademia Legii jakoś w dziwny sposób tyle ma grup młodzieżowych , a do pierwszego zespołu nikt od dłuższego czasu nie może się przebić

odpowiedz

Kibic - 9 godzin temu, *.plus.pl Witamy w Legii powodzenia !! odpowiedz

Gabriel - 9 godzin temu, *.plus.pl A o Macanie Bacu cały czas ani słowa.

Ch***j z waszymi info. odpowiedz

Kamień - 8 godzin temu, *.chello.pl @Gabriel : A po co mają pisać o jakimś macaniu? Naucz się pisać prawidłowo to może ktoś ci kiedyś odpowie odpowiedz

Janinho - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Gabriel : na Legia.net piszą, że w sobotę (dzisiaj) mają go podpisać. Podobno Turasy wstrzymywały transakcję odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.tropolys.de @Kamień: wielu osobników uwielbia macanie.

Czynność ta może dostarczać niezapomnianych wrażeń.

Oczywiście przy odpowiednim wyborze macanego obiektu. odpowiedz

