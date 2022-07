Zieliński: Baku pasuje nam profilowo

- Widzowie Ekstraklasy doskonale znają Makanę - pokazał się w naszej lidze z bardzo dobrej strony. Opuścił Ekstraklasę na rok. Dlaczego wraca? Jest to piłkarz, który pasuje nam profilowo, jest w odpowiednim wieku. Ma 24 lata, duże doświadczenie, jednocześnie kilku lat mu brakuje do picku rozwojowego, więc może być jeszcze lepszym piłkarzem. Ma dobre statystyki piłkarskie i kinematyczne, które wskazują, że ma duży potencjał – może biegać dużo i szybko - mówi Jacek Zieliński. - Pewnie na początku może być wykorzystany w mniejszym wymiarze czasu i będzie odpowiednio wprowadzony. W bardzo krótkim okresie będzie gotowy, żeby grać 90 minut, jeśli wygra rywalizację. Makana jest przewidziany na pozycję skrzydłowego, gdzie potrzebujemy zawodników. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować kolejne transfery na tę pozycję - dodaje dyrektor sportowy Legii.

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.plus.pl dobre statystyki kinematyczne... qr...a nauczyli się słowa, które brzmi mądrze i teraz go używają w co 2 wywiadzie inteligenci, a gdy nikt nie patrzy to kulkają kozy z nosa odpowiedz

xD - 2 godziny temu, *.orange.pl a Pich do czego pasował profilowo ? odpowiedz

Cat - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jeszcze Wszołek, II napastnik i jeśli zdrowie dopisze Kapustce to może jakieś puchary na koniec roku będą. Jeszcze żeby tyłu bramek nie tracili... odpowiedz

eN - 5 godzin temu, *.82.194 No jak dlaczego wraca? Europa zweryfikowala i mozna wrocic do pol-amarorskiej ligi blyszczec wsrod drewniakow odpowiedz

