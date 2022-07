8-10.07: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę i niedzielę w Gdyni, załoga żeglarskiej Legii rywalizować będzie w drugich (z czterech) w tym sezonie zawodach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Po pierwszej rundzie rywalizacji, legioniści plasują się na trzecim miejscu. W piątek nasi piłkarze zagrają ostatni sparing przed rozpoczęciem sezonu 2022/23 - o 18:00 przy Łazienkowskiej zmierzą się z Zorią Ługańsk. Przed meczem odbędzie się prezentacja nowej koszulki meczowej, a po spotkaniu (w FanStore) posiadacze karnetów będą mogli spotkać się z piłkarzami i sztabem pierwszej drużyny. Karneciarze na mecz wchodzą bezpłatnie (muszą wybrać tę opcję w systemie biletowym), pozostali muszą zakupić bilet w cenie 5 zł (ulgowy) i 10 zł (normalny). Dla kibiców otwarte będą trzy trybuny - cała trybuna wschodnia, dół trybuny południowej oraz dół Żylety. W Krakowie pięcioboiści Legii startować będą na Mistrzostwach Europy do lat 17 (Hanna Jakubowska, Katarzyna Dębska, Hanna Matusik i Igor Radomyski) oraz U-19 (Maja Biernacka, Pola Wolska, Małgorzata Karbownik i Katarzyna Dębska). Zespół Legii w koszykówce 3x3 w najbliższy weekend czekają dwa turnieje z cyklu Lotto Quest 2022 - w sobotę w Rzeszowie, a w niedzielę w Ełku. Rozkład jazdy: 08.07 g. 18:00 Legia Warszawa - Zoria Ługańsk [sparing, ul. Łazienkowska 3]

