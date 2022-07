Czumer i Zaishliuk ze złotymi medalami mistrzostw Europy!

Dwie rugbistki Legii Warszawa zdobyły historyczny, bo pierwszy w historii złoty medal Mistrzostw Europy w rugby 7. Złote medale wywalczyły Tamara Czumer-Iwin i Ilona Zaishliuk z sekcji rugby naszego klubu. Polki w Krakowie złoty medal zapewniły sobie po wygranej w półfinale ze Szkocją. Przed tygodniem Polki wygrały turniej w Lizbonie. Po sobotnich meczach, reprezentacja Polski kobiet jednego z medali była już pewna, jednak otwarta pozostawała kwestia jakiego będzie koloru. W meczu ze Szkocją, nasza reprezentacja zagrała bardzo mądrze i pewnie zwyciężyła 14-0. Oba przyłożenia zdobyły zawodniczki Biało-Zielonych Ladies Gdańsk - Sylwia Witkowska i Karolina Jaszczyszyn. W finale nasz zespół mierzy się z Irlandią, która w półfinale pokonała 26-0 Hiszpanię. Bez względu na wynik tego spotkania, złote medale zdobędą reprezentantki Polski, które w Krakowie występowały w składzie: Julia Druzgała, Karolina Jaszczyszyn, Anna Klichowska, Sandra Kłak, Małgorzata Kołdej, Hanna Maliszewska, Marta Morus, Natalia Pamięta, Julia Schuster, Martyna Wardaszka, Sylwia Witkowska. Trenerem drużyny jest Janusz Urbanowicz. W drodze do finału, podczas turnieju na stadionie Wisły Kraków, reprezentacja Polski pokonała Rumunię 45-5 i Niemcy 43-0, następnie przegrała z Irlandią 0-21 oraz pokonała Czechy 43-0.

