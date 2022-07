Legia ósma w DMP seniorów

Utalentowani zawodnicy sekcji squasha Legii Warszawa, wystąpili (po raz pierwszy) w seniorskich, drużynowych mistrzostwach Polski. Nasza drużyna seniorska po całym sezonie rozgrywek w regionie mazowieckim awansowała do finałów Polskiej Ligii Squasha. Młodzi legioniści wraz z naszymi trenerami zajęli ósme miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski, co jak na debiut, należy uznać za bardzo dobry wynik. Skład naszej drużyny: Augusto Ortigosa, Marcin Karwowski, Mateusz Szewczyk, Jan Szcześniak, Antoni Jakubiec, Szymon Lohmann, Michał Sienkiewicz, Mateusz Lohmann. Trenerzy: Bartek Wojtunik, Marc Lopez.

