Komunikat Nieznanych Sprawców odnośnie cen biletów na mecz z Celtikiem

Niedziela, 3 lipca 2022 r. 17:07 źródło: Legionisci.com

20 lipca odbędzie się towarzyskie spotkanie pomiędzy Legią Warszawa i Celtikiem. Będzie to jednocześnie pożegnalny mecz Artura Boruca, który kończy piłkarską karierę. Nieznani Sprawcy wydali komunikat odnośnie cen biletów na to spotkanie. Poniżej treść:



"Drodzy Kibice!

Ze zdumieniem i poczuciem żenady przyjęliśmy ceny biletów na mecz SPARINGOWY z Celtikiem.

Mamy wrażenie jakby w klubie, poprzedni sezon został wymazany z pamięci.

Jakby w ogóle go nie było.

Nic się nie stało.

Zero przeprosin, wyjaśnień, uderzenia się w pierś. Właściciel schował loki w piasek i tyle go widzieli.

Pierwsza okazja do wykonania gestu, podziękowania ludziom za trwanie przy klubie w tragicznie-beznadziejnym poprzednim sezonie.

Możliwość fajnej rozgrzewki przed liga.

Wizja pełnego stadionu dziękującemu Arturowi. Nic z tego.

Ludzie rządzący naszym klubem są w stanie zepsuć wszystko.

Byliby zapewne w stanie zgubić wielka stalową kulę w pustym pokoju, a na Wigilii na dzień dobry pokłócić się z całą rodziną i wyj...ać wazę barszczu na stół.

Środa, wakacje, godzina 18:00, bilety na Żyletę po 60 zł, trybuna rodzinna 75 zł.

I tak dalej. Chęć żerowania na ogromnej sympatii kibiców do Artura Boruca to żenada i zagranie poniżej pasa.

„Aaa ch...j i tak przyjdą przecież go lubią a my nie mamy hajsu”.

To brak szacunku do kibiców.

Przy tak oderwanych od rzeczywistości działaniach klubu daleko nie zajedziemy. Samo słodkie gadanie klubowych decydentów to mało. Pierwsza okazja i doszło do szybkiej weryfikacji.

Jest nam zwyczajnie przykro, że zamiast razem nakręcać się na najbliższy sezon i pisać o jechaniu z wiadomo kim, musimy pisać o takich rzeczach.

Puknijcie się tam czoło, zanim będzie za późno".