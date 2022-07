Legia - Celtic: Zamieszanie z cenami biletów. Boruc zaprasza

BILETY NA MECZ LEGIA - CELTIC #KINGsPARTY Pierwszeństwo zakupu będą miały osoby posiadające karnet na sezon 2022/23. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży tj od 1 lipca od godz. 16.00 do 6 lipca do godz. 23:59 będziemy prowadzili zamkniętą sprzedaż. Klubowi zależy na tym, aby ci, którzy jeszcze nie kupili karnetu mogli to zrobić i co ważne mogli zasiąść na King’s Party na stadionie na swoim miejscu. Karnetowicze otrzymają również 30% zniżki na bilety. Po zakończeniu sprzedaży zamkniętej miejsca karnetowe zostaną puszczone do sprzedaży i o wszystkim decydować będzie kolejność zakupionego biletu. Zakup biletu będzie można dokonać online, na stronie bilety.legia.com lub stacjonarnie w Punkcie Obsługi Kibica. "Wszyscy chcielibyśmy, aby tego dnia stadion zapełnił się do ostatniego miejsca. Mecz z Celtikiem będzie wyjątkową , jedyną okazją do pożegnania jednego z nas - Legionisty, uwielbianego w kibicowskiej społeczności i zawsze oddanego warszawskiej drużynie. Jak sama nazwa wskazuje - King’s Party, to nie tylko moment ostatniego pożegnania Króla Artura, ale również wspólnej, legijnej zabawy. Niech atmosfera tego święta będzie odczuwalna w całym mieście, nie tylko na trybunach naszego stadionu" - zaprasza klub. Osoby posiadające karnet senior oraz karnet "bez barier" wejdą na stadion w ramach swojego karnetu. Kibice zgłaszający się po pojedyncze bilety (dotyczy karnetów senior i "bez barier") otrzymają rabat 50% na to wydarzenie. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo.

20 lipca odbędzie się towarzyskie spotkanie Legii Warszawa z Celtikiem FC, które będzie jednocześnie oficjalnym pożegnaniem kończącego piłkarską karierę Artura Boruca . Część kibiców negatywnie zareagowała na ceny biletów na ten mecz, ustalone przez klub, a ultrasi Legii wydali w tej sprawie komunikat . W niedzielę Krzysztof Stanowski z Kanału Sportowego na twitterze stwierdził, że ceny biletów mogłyby być niższe, gdyby Artur Boruc obniżył swoje wynagrodzenie za występ w tym spotkaniu. Następnie do sprawy w sposób lakoniczny odniósł się także sam Boruc, który w krótkim filmie zaprosił do przyjścia na stadion: "Chciałbym szybko zakończyć biletowo-cenową aferę internetową. Chciałbym tylko jedno wyjaśnić... tu nie ma co kur... wyjaśniać. Jeśli masz ochotę przyjść na mecz - zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli nie - dziękuję, baw się dobrze w domu".

hajdukL - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ideały już dawno się sprzedały. Ten dodatkowo zdziecinniał. odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dla mnie Artut Boruc nie jest i nie był żadną legendą Legii , ale to jest oczywiście moje skromne zdanie. I zdanie to miałem od dawna a nie od wczoraj czy też od meczu z Wartą. Chociaż po tym meczu z Wartą a szczególnie po tym jak postąpił w zakresie nałożonej na niego kary to należy mu się raczej solidna nagana a nie huczne pożegnanie. Oczywiście szacunek dla Artura za rozegrane mecze i zdobyte tytuły mistrzowskie. Trzeba przyznać, że trzymał odpowiedni poziom na boisku. Ale ten cały cyrk z " legendą króla Artuta" i Kings Party to naprawdę gruba przesada. Kończąc więc, nie wybierałem się na ten mecz, a po tej kolejnej żenującej kompromitacji dla wizerunku naszej ukochanej Legii nawet nie zamierzam tego oglądać w tv. odpowiedz

Frugo - 1 godzinę temu, *.160.118 Tak myślę i trochę nie chce mi się wierzyć że to z chęci osiągnięcia korzyści finansowej, może zysk zostanie przekazany przez Artura na jakiś szczytny cel by zwieńczyć karierę pomagając,

nie chce pucować bo nie po to się pomaga żeby robić z Siebie dobrodzieja zresztą jeśli teraz by powiedział to wyszło by że pod naciskiem przekazał żeby nie pie...lili. Czy to moja naiwność? odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Osoby, które tutaj komentują, to w przeważającej większości ludzie, którzy chcą zjeść ciastko i mieć ciastko. Chcieliby charakternych piłkarzy związanych z Legią, ale jednocześnie, kiedy ktokolwiek z kopaczy odważy się głośno wyrazić swoje zdanie, odsądzają go od czci i wiary. Chcieliby Polaków, ale jednocześnie cieszą się z każdego odejścia Polaka z drużyny. Wytykają każde potknięcie m.in. Miszcie, wcześniej Kuchemu, Szymańskiemu czy Praszelikowi, a skórokopom z Luksemburga, przeciętnym Chorwatom, czy innym bambusom dają kredyty zaufania na lata i płaczą wniebogłosy kiedy odejdą. Nawet jeśli wspomniani zagrali 4 dobre mecze na dwa sezony. I piszą coś o "ciemnych czasach Borysiuków i Łukasików". Przykładów mógłbym jeszcze sporo mnożyć, ale już mi się nie chce, więc powiem jedno. Boruc bardzo dobrze przemówił Wam do rozumu: chcecie - przyjdźcie, a jak nie, to droga wolna. Zapewniam, że nikt nie będzie po Was płakał, a jak mieliście do Artura jakieś żale, to trzeba było je wylać na meczu z Cracovią na Żylecie, była do tego idealna okazja.



A ten, kto wierzy w brednie celebryckiej pseudodziennikarzyny Stanowskiej, że ceny biletów są wysokie przez gażę Artura, niech się stuknie w łeb. Chociaż pewnie i to za wiele nie pomoże... odpowiedz

Dziwne by to było - 2 godziny temu, *.plus.pl To Boruc bierze jakieś pieniądze za grę z Celticiem ? odpowiedz

asad - 2 godziny temu, *.com.pl Jaka Legenda!!?? Jaka Król!!?? Zwykła złotówa!!!!!!!!!! odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ja chyba pójdę przez ciekawość ,jak zareaguje Żyleta odpowiedz

Muchito - 3 godziny temu, *.vectranet.pl B(or)uc i tyle. Już sam fakt, że gość w swoim wystąpieniu zapraszającym na mecz, przeklina tylko o nim świadczy. Niestety negatywnie... odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Co raz częściej mam wrażenie, że hasło "Żyleta jest zawsze z wami" powinno być zastąpione na "Dej!" odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Ding: osoby piszące komentarze na tym portalu w zdecydowanej większości nie mają nic wspólnego z Żyletą. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Taki mecz pożegnanie to tak jak toś tu słusznie zauważył powinno być piłkarskie świeto,festyn. Festyn w dobrym tego słowa znaczeniu.Pod stadionem rozstawione stoiska z klubowymi pamiątkami,piwne ogródki z grillem,spotkania z dawnymi i obecnymi piłkarzami,z którymi można zrobić sobie fotę,wziąć autograf,zamienić kilka zdań.Dla wielu młodszych kibiców przeżycie było by niezapomniane.Po całym tym zamieszaniu,do którego odniósł się sam Boruc pozostaje duży niesmak.Coś poszło tu nie tak... odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sebo(L): Od dłuższego czasu coś idzie nie tak i końca nie widać .niestety . odpowiedz

Legion - 4 godziny temu, *.chello.pl Boruc w kwestii tego meczu się totalnie skompromitował i niech się sam się pawi na tym swoim "King's party". Jakimś absolutnym horrendum jest, żeby gość za swój pożegnalny mecz miał dostawać kasę. Zdaje się, że pożegnalny mecz to się dla kogoś robi w podziękowaniu i docenieniu jego zasług i samo zorganizowanie dla kogoś takiego meczu jest wyróżnieniem, a nie jeszcze dodatkowo płacenie mu za to. Bez gaży nie zagra? To nie, żaden problem. Klub typowi udostępnia stadion, godnego przeciwnika a ten jeszcze chce na tym zarobić. I jeszcze pretensja do kibiców, że się oburzają za zupełnie absurdalne ceny za wejście (absurdalne częściowo przez samego zainteresowanego). Nara Boruc, baw się sam. Dla mnie żadną legendą nie jesteś tylko zwykłym burakiem. A jak ci mało pieniędzy, to może niech ten pasożyt co z tobą mieszka pójdzie do jakiejś pracy, a nie tylko wydaje. odpowiedz

SzB - 4 godziny temu, *.netfala.pl @Legion:

Mnie to kojarzy się z głośnym festiwalem muzycznym pewnego "filantropa" na którym kapele grają charytatywnie, ale niektóre jednak chajs przytulają :). odpowiedz

BIELANY - 4 godziny temu, *.chello.pl @Legion: gościu to jedna wielka kompromitacja.z jego filmiku wychodzi ze przyjdź na mecz to jesteś gość a jak nie to wypier.... jaka "legenda" takie pożegnanie. odpowiedz

Heeee - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy może być normalnie ,pod wodzą dyletanta NIE . odpowiedz

bronek49 - 5 godzin temu, *.chello.pl ja uważam że Boruc nie jest żadną legendą to idol żylety on pograł w Legii jako pierwszy bramkarz trzy lata ,legendą to piłkarze którzy prawie całą kariere grali w Legii a jest ich naprawde sporo jak Deyna , Brychczy ,Zieliński Grotyński i jeszcze sporo można by wymienić.

odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @bronek49: niestety legendy mają to do siebie ze czesto zmarnują na koniec swoj dobry wizerunek. Na boisku byli bezkonkurencyjni ale myslicie ze taki Deyna w zyciu prywatnym to byl wzorem do naslasowania? odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @grzesiek: podobno chodził na panienki i lubił wychylić. Tak bardzo różnił się od nas?? Kochaliśmy go za jego piłkarski geniusz, nie szukaliśmy wzoru do naśladowania. To tyle w temacie Kazika. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Nawet jakby teraz bilety puscili po 10 zl to i tak nie pojde.

Legenda wspolczesnych czasow. Pamietam jaka jazda byla po Radoviciu jak odszedl do chin, ale po borubarze nie bedzie jazdy mino ze za ostatni mecz rozegrany dla kibicow zazadal uj wie ile kasy odpowiedz

Juri - 6 godzin temu, *.centertel.pl Życie ,tu nie ma co wyjaśniać.

Kto może i chce to przyjdzie. . odpowiedz

Micha - 7 godzin temu, *.10.98 Boruc, jak i cały klub przyburaczyli nieźle w temacie.

Ja nie idę. Bez żalu, zapewne z obu stron ;-) odpowiedz

Franio - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Legenda? Jedno mistrzostwo, ciut ponad sto meczy, postura wieprza, wyłożenie laski w ostatnim sezonie w walce o utrzymanie - chociaż to chyba na dobre wyszlo, bo z nim w bramce i szatni byłoby gorzej. Niech sobie szabelką macha na żylecie odpowiedz

Roma - 7 godzin temu, *.plus.pl Trudno iść pod prąd (mam na myśli tutejsze komentarze ) , ale moim zdaniem Boruc ma rację. Gdyby nie postawa kierownictwa klubu i zawiść ówczesnego trenera, Boruc mógłby się normalnie pożegnać po meczu z Cracovią. A raczej to klub miałby okazję pożegnać Boruca, bo podejrzewam, że akurat Boruc to się z Legią nie będzie żegnać. Ktoś wymyślił mecz pożegnalny, to niech weźmie na siebie koszty z tym związane, a nie próbuje je przerzucić na kibiców. Dla mnie Boruc to Legionista i zdania nie zmienię. A Legia przetrwa nawet Mioduskiego. odpowiedz

Frugo - 7 godzin temu, *.55.105 Mordy Legendy to były kiedyś, kiedy sport był uprawiany Z MIŁOŚCI DO BARW, RYWALIZACJI, SZACUNKU, CHWAŁY, ANNAŁÓW HISTORII, a przede wszystkimi kiedy te wartości były ważniejsze niż pieniądze teraz już takich czasów nie ma. Nie liczy się żeby być tylko żeby mieć. odpowiedz

(L) - 7 godzin temu, *.com.pl Ok, zostanę w domu. Dzięki za rozwianie wątpliwości Królu. odpowiedz

Vuko - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Zarobić musi pudel a i grubemu trzeba się dorzucić do przeprowadzki do Kalifornii. Jelenie przyjdą, bo przecież król artur.... debilem trzeba byc odpowiedz

antyk - 8 godzin temu, *.com.pl Ważne że "kumaci" wchodzą za darmo, ktoś musi za nich zapłacić.Ja tam Artura zawsze szanowałem i szanuje nadal,pier.lnął debilizm,no niestety taki już jest a na mecz nie idę bo po prostu nie lubię być dymany w dupę i tyle. odpowiedz

Kobo(L)T - 8 godzin temu, *.98.22 Serio wy tutaj tego pajaca cytujecie. Nagle staje po stronie Pudla, a robi to tylko wtedy gdy może dojechać nas kibiców.

Gdyby Boruc wziął 100 tysi za mecz to jest 3 zł dopłaty do kazdego biletu przy 30 tysiącach i 5 zł dopłaty przy 20 tysiącach.

Niech każdy sobie oceni jak chce. Organizatorem jest Legia, a nie Boruc.

Ja oceniam tak:

Pożegnanie komercyjne to i występ komercyjny. odpowiedz

(L) - 9 godzin temu, *.plus.pl Legenda chce dyskretnie i kameralnie się pożegnać,tzn.nie chce nas i ma nas w d...e.Cóż...tu nie ma co kur.. wyjaśniać. odpowiedz

Ja - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @(L): ile masz klas? Bo rozumienia ze słuchu uczą jakoś w pierwszej klasie podstawówki. Won na k6 odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.plus.pl @Ja: szczylu jak ja zacząłem chodzić na Łazienkowską to Ciebie nie było w planach,a jeśli zaś chodzi o wykształcenie to jest na 100% wyższe od twojego i sam se w..j na k6. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @(L): Ojoj, chyba raczej podstawowe, skoro się tak oburzyłeś :D Gdzie Ci Boruc powiedział tumanie, że nie chce kibiców na swoim pożegnaniu? Przewietrz się, wróć do komputera i spróbuj odpowiedzieć bez piany na ustach. A o wiek nikt nie pytał. odpowiedz

legenda... - 9 godzin temu, *.ap-media.pl i takiej właśnie ,,legende" uhonorowali NS-i na meczu z cracovią. Za to Vuko nawet dziękuję nie usłyszał a przecież jak sami napisali w komunikacie była to ,,okazja do wykonania gestu, podziękowania ludziom za trwanie przy klubie w tragicznie-beznadziejnym poprzednim sezonie" który tylko dzięki Vukoviciowi nie skończył się tak jak dla wisły. Dostał za to transpartent żeby się nie wpier... , za to że chciał jak najlepiej dla druzyny. Brawo ... odpowiedz

Ja - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @legenda...: czemu kłamiesz? Transparent dla Vuko był dużo wcześniej, i za to, że zamiast zająć się swoją robotą, to cisnął kibicom za wyrażanie dezaprobaty wobec działań Mioduskiego. Czego z resztą wszyscy tutaj komentujący domagali się od października. Dokształć się, zamiast pisać pierdy. odpowiedz

legenda - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Ja:



haha piszesz o dokształcaniu się a nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Nigdzie nie napisałem, że transparent był na meczu z cracovia, napisałem że w tamtym spotkaniu podziękowali Borucowi. Kłamiesz ty mówiąc, że cisnął kibiców a jedynie powiedział że tego nie rozumie - bo taka jest prawda, złość można wyrazić bluzgają na loczka, za złe zarządzanie. Piłkarze starali się ( przynajmniej w rundzie wiosennej ) i jak ktoś miał rozum i chcial utrzymania to starał się przynajmniej im nie przeszkadzać. A jak ktoś chciał im przeszkadzać to powinien usiąść na sektorze gości. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @legenda: napisałeś dokładnie tak:



"(...) tylko dzięki Vukoviciowi nie skończył się tak jak dla wisły. Dostał za to transpartent żeby się nie wpier... , za to że chciał jak najlepiej dla druzyny."



Z tego zdania jasno wynika, że w zamian za utrzymanie dostał transparent o sobie, co jest nieprawdą. Z kolei z wypowiedzią Vuko o osobach krytykujących co najmniej grubo przeinaczasz, bo wypowiedź była akurat po meczu, kiedy piłkarzom dostawało się najmniej (w przeciwieństwie do Loko i zarządu). Z kolei jeśli mistrz Polski gra o utrzymanie i po raz kolejny reprezentuje sobą piach, to nie widzę powodu, dla którego nie miałbym takiej drużyny po kolejnej porażce wygwizdać. Tyle. odpowiedz

Kujawiak - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Bardzo słabe zachowanie gościa, którego plakat kilkanaście lat temu miałem powieszony nad łóżkiem, no cóż, nie ma już idoli. odpowiedz

Franz - 9 godzin temu, *.chello.pl Boruc nie pogrążaj się, jeszcze Ci mało hajsu na koncie? Zostań w domu i pomachaj swoją szabelką, którą niedawno dostałeś. odpowiedz

asfas - 9 godzin temu, *.160.93 Szkoda kasy - zostaje w domu odpowiedz

Darek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Powinno być święto. Meczyk, piwko, kiełbaska. Bilety po 20 zł a dla dzieci po 5 zł. Przyszło by dużo ludzi, pogoda ładna. Wyjdzie z tego dupa blada i puste trybuny. Chytry traci dwa razy. odpowiedz

grzesiek - 10 godzin temu, *.centertel.pl Był zbujem a został ujem.

Pod żadnym pozorem nie rozumiem chęci zarobienia pieniędzy na swoim meczu pozegnalnym. Dno i tyle. Niech wypierlala do USA.

Legenda niestety to tak jak z syrenami kurła niby istniały a nikt ich nie widział odpowiedz

Radzisz - 10 godzin temu, *.com.pl Nie mo co sobie dawać pluć w twarz. Mam nadzieje, że będą pustki. odpowiedz

Jekl - 10 godzin temu, *.orange.pl No strasznie zabawna ta spirala cenowa co? Wszystko drożenie i ludzie przez to mają mniej pieniędzy na wydatki, a ponieważ wszystko składowe drożeje to i ceny produktów drożeją, jak na przykład bilety bo i utrzymanie wszystkiego podrożało i pieniędzy mniej, a jednocześnie ludzie nie mają pieniędzy na takie rzeczy bo im przeżera to wszystko inne.



Śmieszne, że niektórzy "kibice" teraz się obudzili z ręką w nocniku, naprawdę tyle czasu łączyli "kibicowanie" z polityką i teraz im efekty polityki zabijają "kibicowanie". Gratuluje!



Artur dobrze powiedział: chcesz go pożegnać - wpadaj na mecz, nie chcesz - siedź w domu. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 10 godzin temu, *.19.184 To jest jakaś koszmarna żenada, robić takiemu przeciętnemu piłkarzowi pożegnanie i jeszcze żądać za to takie pieniądze. Wstyd. odpowiedz

Artur B(or)uc - 11 godzin temu, *.as13285.net Chciałbym tylko jedno wyjaśnić... tu nie ma co kur... wyjaśniać

Też mi legenda odpowiedz

Po(L)ubiony - 11 godzin temu, *.164.84 Dziwna polityka Herry and Co. Pożegnalny mecz Boruca z Celtikiem, powinien być czymś w rodzaju festynu - święta futbolu w stolicy, ze 100% frekwencją, imprezami wokół korony etc. Słowem - wakacje! Pozwoliłoby to zatrzeć (przynajmniej częściowo) kiepskie wrażenie ubiegłego sezonu. Ceny biletów jak najniższe, najlepiej jednakowe, bez względu na sektor, po to by pokazać, że jesteśmy jedną, legijną rodziną. Ale to wymaga roboty, pomysłu i jeszcze raz roboty. Po ch...j się męczyć? Windujemy ceny biletów i zasiadamy z szampanem w VIP-owskiej loży! odpowiedz

seven - 6 godzin temu, *.chello.pl @Po(L)ubiony: czytałeś tekst? To rzuca trochę inne światło na "politykę Herry and Co." i jeszcze wyjdzie na to, że NS będą musieli zrewidować swoje oświadczenie. Smutne, jeśli okaże się to prawdą, a najwyraźniej prawdą jest. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Zawodnik ze ~110 meczami w barwach ma status Legendy i mecz pożegnalny...i jeszcze tak sie zachowuje...

Tu nie ma co komentować... odpowiedz

yyy - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Czwarty Pasek Na Dresie: 100% zgody, elo odpowiedz

Kibic - 11 godzin temu, *.torun.pl Pamiętam jak miałeś 17 lat i pełno fantazji w głowie. Fajny materiał na reprezentanta kraju się szykował. Udało Ci się tam dojść bez problemu. Na koniec kariery pokłóćisz kibiców i twarz zeszmacirz dla paru groszy? Za 50 lat nikt o tej legendzie pamiętać nie będzie, bo zamieniłeś ją na pare miedziaków. Komu po złości te honorarium? Prezesowi czy kibicom? Wczoraj NS wydają komunikat, a dziś śmiejesz się im prosto w twarz. Nie wiem czy tak się szacunek okazuje za te wszystkie lata ale to Twoje święto dlatego robisz jak chcesz. Miłej zabawy wśród tyłkowłazów ;) im kur... nic nie trzeba wyjaśniać ;) odpowiedz

(L) - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Kibic:

... no nie, tego się po tym człowiekiem nie spodziewałem, mógł nic nie mówić odpowiedz

Ja - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Kibic: obrzydliwy komentarz. Po pierwsze, Artur Boruc jest ostatnią osobą, która skłóca w tej sytuacji kibiców. Mówi Ci jasno - chcesz przyjść, przyjdź. Nie chcesz? Droga wolna. Jest to absolutnie spójne z tym, co mówią NS, którzy nie napisali w swoim oświadczeniu, że bojkotujemy, a pocisnęli klubowi o ceny biletów. Po drugie, osoby słuchające pseudodziennikarzyny Stanowskiej jak świnia grzmotów, są ostatnimi osobami, które mogą wyzywać kogoś od tyłkowłazów. A po trzecie, wracaj już na k6 kasztanie, tam nie dość że ceny biletów przystępne, to jeszcze z PSG zagracie... W Fifie. Bez odbioru odpowiedz

BIE(L)ANY - 4 godziny temu, *.plus.pl @Ja: Ojej, ale mu pocisnąłeś. To straszne. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @BIE(L)ANY: dalej jestem na wyższym poziomie niż Ty ze swoją szyderą, z której śmiejesz się sam w swoich czterech kątach. Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia, to po prostu milcz. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.torun.pl @Ja: Ja wiem, że tyłkowłazów troche jest i będą bronić Artura ale co to zmieni? Wśród większośći będzie zapomniany. Reszta kiedyś umrze. Na k6 mam iść, bo wyraziłem swoje zdanie o zachowaniu Boruca, z którym się nie zgadzasz? Kim Ty jesteś, żeby przynależność klubową mi wybierać? Na Ł3 chodziłem już w latach 90 , a wtedy nie było trolli internetowych dlatego pewnie nie mieliśmy okazji się poznać. NS mają pretensje o ceny biletów na które miał wpływ Boruc. Czegoś nie rozumiesz w takim razie? Stanowskiego nie lubie ale to nie znaczy, że mam unikać jego opini na temat tego meczu. Jeśli nie miałby racji, to Boruc by nie wrzucił swojego komentarza... Komentarz pozostawia wiele do życzenia ale miłej zabawy Ci życze. Dla Ciebie proste przesłanie dla mnie buracka odpowiedż na zamieszanie z cenami biletów. Na koniec odnośnie kłócenia kibiców. Ciśniesz mi, choć z tym k6 troche śmiesznie ale z tego mógłnym rozwinąć kłótnie. Jednak wole skupić się na nowym sezonie, który będzie bardzo ciekawy niż odpowiadać na kolejne głupoty:) Mecz mógłbyć świętem, a będzie jak imprezy TVN. Sami swoi :) odpowiedz

R. - 12 godzin temu, *.chello.pl Niesmaczne to już jest. To POWINNO być święto, a jest kwas. Takie czasy że każdy trzyma "swoją stronę". Artur ma jeszcze kontrakt? Bo jeśli nie to w sumie rozumiem Jego interesy. Klub zagrał sprytnie - przecież prócz pożegnania od razu załatwił sparing z niezłym przeciwnikiem przed sezonem + przychód meczowy.



Jak napisałem na początku - takie czasy że każdy dba o swój interes - w pełni trzeba to zrozumieć.



Panie Arturze - ja zostaję w domu ze względu na ceny biletów - jak każdy mam ograniczony budżet i muszę wybierać - w tym wypadku wybiorę karnet na zajęcia sportowe. Dziękuję za niezapomniane sportowe emocje i poświęcenie dla Drużyny. Udanego meczu, wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję za wszystko. odpowiedz

(L) - 12 godzin temu, *.plus.pl I co tu k.... wyjaśniać: nie idę odpowiedz

SEBO(L) - 12 godzin temu, *.centertel.pl Przez swoje emocjonalne zagranie,i wszystko to,co działo się w tej sytuacji później, zostaliśmy z dwoma młodymi bramkarzami w walce o utrzymanie.

Dzięki profesjonalnemu podejściu do swojej pracy - treningu,okazywał nam "szacunek" swoją sylwetką godną bramkarza z B - klasy. Swoim zachowaniem nie poprawiał atmosfery w szatni. Dla 25 tysięcy złotych ch.j położył na pomoc w uniknięciu spadku. A teraz przez jeszcze jakieś "honorarium" za sparing ceny biletów są takie, a nie inne...

Dzięki za te wszystkie lata. Podziękuję z domu. odpowiedz

Odpowiedź dla bobuca - 12 godzin temu, *.plus.pl Za darmo na Ciebie nie przyszedłbym. Chciałbym tylko to wyjaśnić... tu nie ma co kur... wyjaśniać. odpowiedz

Dżonny - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl jak się komuś nie podoba to niech siedzi w domu. Mi tylko nie pasuje godzina . Mecz powinien być o 20 odpowiedz

Siwy - 12 godzin temu, *.sky.com I taka prawda. Kto chce to przyjdzie na mecz. odpowiedz

lucho_83 - 12 godzin temu, *.virtuaoperator.pl Pożegnanie Artura było na meczu z Cracovią i reprezentacji z Urugwajem. Nie będę wydawał 6-ciu dych na sparing rezerw Legii z rezerwami Celticu....Sorry Winetou... odpowiedz

floyd - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl I teraz porównajcie sobie postawę tak wyszydzanego u nas Podolskiego oraz naszej „legendy”… komu na sercu leży dobro klubu i honor a komu forsa. Nawet swojego własnego pożegnania nie jest w stanie odpuścić, tak jak nie był w stanie zapłacić honorowo kary za debilne zachowanie.

I brawo Vuko ze odstawił tego pajaca na bok, leć na Florydę i tam się lansuj na insta. odpowiedz

Olek - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @floyd: 100% racji kolego odpowiedz

LG - 9 godzin temu, *.chello.pl @floyd: dokładnie taka jest prawda. odpowiedz

S - 9 godzin temu, *.aster.pl @floyd:

Super przykład! Jeszcze wspomniałbym o Błaszczykowskim, który nie dość że grał za pół darmo to jeszcze z własnej kieszeni wspomagał Wisłę. Chciałem początkowo iść na ten mecz, ale skoro cena wynika z honorarium Boruca, to po tym filmiku wolę sobie spokojnie olać ten event. odpowiedz

wolny wybór - 9 godzin temu, *.jmdi.pl @floyd: dokładnie tak .

Dla mnie zachowanie słabe , dostał szable na Żylecie i po temacie . Koszty kosztami i Legia spokojnie by dała radę udźwignąć je .

Artur jest zasłużonym piłkarzem w Legii ale do statusu legendy to daleko jeszcze . odpowiedz

