Koszykówka

Tramwajowa Akademia Koszykówki w lipcu na Agrykoli

Środa, 6 lipca 2022 r. 09:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tak jak w poprzednie wakacje, tak i tym razem koszykarska Legia organizuje w lipcowe weekendy, wraz z partnerem głównym klubu, Tramwajami Warszawskimi, tzw. "Tramwajową Akademię Koszykówki". W lipcowe soboty i niedziele (9-10, 16-17 oraz 23-24), w godzinach 9:00 - 13:00 zapraszamy do Parku Agrykola nieopodal stadionu Legii, na cykl bezpłatnych, koszykarskich treningów, zajęć dla dzieci i młodzieży.



Nad przebiegiem treningów czuwać będą trenerzy Legia Basket Schools, którzy zaangażują uczestników (także rodziców) do wykonywania kolejnych ćwiczeń, zorganizują konkursy sprawnościowe i wskażą techniki gry w koszykówkę. Każdy z uczestników Tramwajowej Akademii Koszykówki stanie przed szansą otrzymania upominków od Sekcji Koszykówki Legii Warszawa i Tramwajów Warszawskich - organizatorów imprezy.



Tramwajowa Akademia koszykówki to wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży do lat 16 chcącej utrwalić lub dopiero poznać atuty aktywności fizycznej pod postacią zajęć koszykarskich. Przez trzy lipcowe weekendy - od godz. 9:00 na uczestników czekać będą konkursy, gry i zabawy dopasowane do wieku każdego uczestnika - do wygrania m.in. vouchery na mecze koszykarzy Legii Warszawa Tramwajowa Akademia Koszykówki to gwarancja kształtowania zdrowych nawyków ruchowych, aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz przyjaznej, rodzinnej atmosfery.



Terminarz Tramwajowej Akademia Koszykówki (Park Agrykola, Łazienki Królewskie):

- 09-10 lipca (sobota-niedziela), godz. 9:00-13:00

- 16-17 lipca (sobota-niedziela), godz. 9:00-13:00

- 23-24 lipca (sobota-niedziela), godz. 9:00-13:00