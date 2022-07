Cegiełki na wsparcie futsalowej Legii - ostatnie dni zbiórki

Poniedziałek, 4 lipca 2022 r. 10:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Budżet na najbliższy sezon będzie wyższy o 30 procent w porównaniu z minionym sezonem. Sytuacja sekcji będzie na pewno stabilna i da nam możliwość dalszego rozwoju. Ważne dla nas jest, aby nasz rozwój nie ograniczał się tylko do wyższych pensji dla zawodników, czy wyniku sportowego, ale również rozwoju na każdej płaszczyźnie funkcjonowania sekcji - mówi prezes sekcji futsalu Emil Krysiński. Od ponad miesiąca można wesprzeć sekcję kupując specjalne cegiełki. Zebrano już ponad 20 z 30 tys. zł. Cały zysk zostanie przeznaczony na budowę mocnej drużyny na sezon 2022/23.



Sekcję wesprzeć można TUTAJ.



"Sezon zaczyna się w sierpniu. Razem możemy zbudować silny legijny futsal. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę. I każdy z Was może być częścią naszej sekcji, bo: Legia To Legia - Legia To Ludzie" - informuje klub.



Za każdą wpłatę otrzymujecie w prezencie:

1. wpłata minimum 50 zł - dyplom imienny podziękowanie;

2. wpłata minimum 100 zł - szalik + dyplom imienny podziękowanie;

3. wpłata minimum 500 zł - możliwość udziału w treningu naszej drużyny, imienne podziękowania na Facebooku, szalik sekcji, dyplom imienny podziękowanie, ilość miejsc ograniczona: 10;

4. wpłata minimum 3000 zł - możliwość zagrania Twojej drużyny w turnieju organizowanym przez naszą sekcję, gwarancja zagrania w grupie spotkania z naszą drużyną, pamiątkowy puchar, podziękowania na Facebooku, ilość miejsc w turnieju ograniczona: 8.



Regulamin:

- Wysyłka podziękowań oraz gadżetów nastąpi w ciągu 10 dni od daty wpłaty.

- Dokonując wpłat min. 500 zł lub min. 3000 zł - wyślij do nas maila wraz ze swoim numerem telefonu na adres: kontakt@legiafutsal.com w celu ustalenia szczegółów.



