Przed startem nowego sezonu Legia Warszawa rozegra jeszcze jedno spotkanie sparingowe. Serwis sportarena.com informuje, że rywalem Wojskowych będzie Zoria Ługańsk, która w Polsce przygotowuje się do rozgrywek. Mecz ma odbyć się w najbliższy piątek, 8 lipca. Pierwszy mecz ligowy sezonu 2022/23 podopieczni Kosty Runjaicia rozegrają w sobotę, 16 lipca w Kielcach.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.