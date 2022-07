Koszykówka

Rywale Legii w Champions League

Czwartek, 7 lipca 2022 r. 11:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii Warszawa poznali dziś rywali w fazie grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów (Basketball Champions League), w której wicemistrzowie Polski grać będą na jesieni. Nasz zespół rywalizować będzie w grupie C z Galatasaray Stambuł (Turcja), BC Oostende (Belgia) oraz Hapoel Holon (Izrael).



Dla Legii będzie to drugi start w koszykarskiej Lidze Mistrzów, ale pierwszy w fazie grupowej BCL. W sezonie 2019/20 legioniści po pokonaniu Sigalu Prisztina, odpadli w decydującej rundzie z rosyjskim BC Niżnym Nowogrodem.



- Losowanie można uważać za udane. Trafiliśmy na mistrza Izraela i Belgii i trzecia drużyna jednej z najmocniejszych lig Europy czyli Galatasaray. Fajni przeciwnicy dla kibiców, wymagający rywale dla nas, więc wszyscy będą zadowoleni - skomentował losowanie trener Legii Wojciech Kamiński



Pierwsza kolejka fazy grupowej odbędzie się w dniach 3-5 października, a ostatnia seria gier pierwszego etapu rozgrywek nastąpi w dniach 19-21 grudnia. Do TOP16 awansują zwycięzcy wszystkich grup, a drużyny z miejsc 2-3 zagrają do dwóch zwycięstw w play-in (w styczniu 2023 roku). Swoich rywali legioniści będą podejmować w hali COS Torwar przy ul. Łazienkowskiej 6, największej obecnie hali widowiskowo sportowej w Warszawie, mogącej pomieścić 4800 widzów.



Grupa A: UCAM Murcia (Hiszpania), Falco Szombathely (Węgry), SIG Strasbourg (Francja), zwycięzca kwalifikacji nr1

Grupa B: Pallacanestro Reggio Emilia (Włochy), Baskets Bonn (Niemcy), Pinar Karsiyaka Izmir (Turcja), AEK Ateny (Grecja)

Grupa C: Legia Warszawa, Galatasaray Stambuł (Turcja), BC Oostende (Belgia), Hapoel Holon (Izrael)

Grupa D: ČEZ Basketball Nymburk (Czechy), Bahcesehir Stambuł (Turcja), Igokea Aleksandrovac (Bośnia i Hercegowina), Surne Bilbao Basket (Hiszpania)

Grupa E: Hapoel Jerozolima (Izrael), Darussafaka Stambuł (Turcja), MHP Riesen Ludwigsburg (Niemcy), zwycięzca kwalifikacji nr4

Grupa F: CSP Limoges (Francja), VEF Ryga (Łotwa), Baxi Manresa (Hiszpania), zwycięzca kwalifikacji nr3

Grupa G: PAOK Saloniki (Grecja), Dinamo Sassari (Włochy), JDA Dijon (Francja), zwycięzca kwalifikacji nr2

Grupa H: Bnei Herzliya (Izrael), Peristeri Ateny (Grecja), Rytas Wilno (Litwa), Club Cantera Base 1939 Canarias (Hiszpania)



Terminarz rozgrywek:

Faza grupowa (8 grup po 4 zespoły):

I kolejka: 3-5.10.22 (grupy A-H)

II kolejka: 10-12.10.22 (grupy A-D) oraz 17-19.10 (grupy E-H)

III kolejka: 24-26.10.22 (grupy A-D) oraz 31.10-2.11 (grupy E-H)

IV kolejka: 21-23.11.22 (grupy A-D) oraz 28-30.11 (grupy E-H)

V kolejka: 5-7.12.22 (grupy A-D) oraz 12-14.12 (grupy E-H)

VI kolejka: 19-21.12.22 (grupy A-H)



Play-in (zespoły z miejsc 2 i 3 w swoich grupach, rywalizacja do dwóch zwycięstw):

I mecz: 2-4.01.23

II mecz: 9-11.01.23

ew. III mecz: 16-18.01.23



TOP 16 (4 grupy po 4 zespoły):

I kolejka: 23-25.01.23

II kolejka: 30.01-1.02.23

III kolejka: 6-8.02.23

IV kolejka: 6-8.03.23

V kolejka: 13-15.03.23

VI kolejka: 20-22.03.23



Ćwierćfinały (drużyny z miejsc 1 i 2 w swoich grupach, do dwóch zwycięstw):

I mecz: 3-5.04.23

II mecz: 10-12.04.23

ew. III mecz: 17-19.04.23



Final Four (półfinały, mecz o III miejsce i finał): 12-14.05.23