Niższe ceny

Ostatnie dni przedsprzedaży karnetów

Wtorek, 5 lipca 2022 r. 09:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

Tylko do 8 lipca włącznie trwa przedsprzedaż karnetów na sezon 2022/23. Zachęcamy do zakupu całorocznych abonamentów - ceny ustalone przez klub na pierwszy etap sprzedaży są naprawdę atrakcyjne (nieco tańsze niż w ubiegłym sezonie). Od 9 lipca za karnet trzeba będzie zapłacić o kilkadziesiąt złotych drożej.



KUP KARNET NA MECZE LEGII!



Karnet obejmuje wszystkie mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz potencjalne spotkania w ramach rozgrywek Pucharu Polski rozgrywane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Posiadacz karnetu na poprzedni sezon, kupując normalny karnet na Żyletę na nadchodzący, zapłaci 18,5 zł za pojedynczy mecz. Z kolei najdroższe miejscówki na trybunie Deyny w karnecie kosztują po 42,5 zł za mecz.



Klub wprowadził trzy poziomy cenowe biletów na pojedyncze mecze.



Dodatkowo posiadacze karnetów będą mieli pierwszeństwo zakupu biletów na mecze specjalne w niższej cenie. Istnieje możliwość udostępnienia karnetu do 2 godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego. To istotna dobra zmiana względem poprzedniego sezonu, bo wówczas obowiązywało 48-godzinne wyprzedzenie.



W pierwszym okresie sprzedaży posiadacze karnetów z sezonu 2021/22 mają możliwość wybrania swojego dotychczasowego krzesełka. Taką opcje kibice będą mieli w dniach 24.06 - 8.07. Jeśli chcielibyście zmienić miejsce możecie wybrać dowolne inne dostępne na stadionie lub poczekać do zakończenia pierwszego okresu sprzedaży, po którym wszystkie nieodebrane rezerwacje wrócą do wolnej sprzedaży.



Trzy opcje karnetów i biletów

W sezonie 2022/23 będzie można skorzystać z różnych form zakupu karnetów. Podstawową formą zakupu, najbardziej opłacalną i dającą najwięcej korzyści, jest zakup karnetu na cały sezon.



Dla tych kibiców, którzy nie mają pewności czy będą mogli obejrzeć wszystkie mecze w sezonie lub też udostępnić swoje miejsce karnetowe na wybrane mecze znajomemu w przypadku nieobecności, przygotowana została ofertę zakupu pakietu voucherów na wybrane 9 meczów w sezonie (dotyczy rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i Fortuna Pucharu Polski). Kupując pakiet voucherów kibic sam wybiera mecze, które chciałby obejrzeć w sezonie 2022/23 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Vouchery są bez przypisanego stałego miejsca. Osoba, która zakupi pakiet voucherów, będzie mogła pobrać bilet w wybranej przez siebie strefie cenowej w momencie startu sprzedaży biletów na dany mecz.



