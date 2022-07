Wrotkarstwo

Wyniki legionistów w L'Aquila

Wtorek, 5 lipca 2022 r. 09:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We włoskiej miejscowości L'Aquila odbyły się międzynarodowe zawody D'Italia Open we wrotkarstwie szybkim, w których startowali dwaj zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii. W wyścigu na 100 metrów, Marek Kania z czasem 10.689 sekundy w kwalifikacjach, awansował do ćwierćfinałów. Na tym etapie rywalizacji uzyskał czas 10.594 sekundy i awansował do półfinałów, w których uzyskał wynik 10.672s, który nie dał już awansu do finału. Mateusz Kania uzyskał 19. wynik w kwalifikacjach na tym dystansie (czas 10.889s) i nie awansował do ćwierćfinałów.







Marek Kania w wyścigu na 500 metrów uzyskał 17. wynik - 44.644 sekundy i nie zakwalifikował się do ćwierćfinałów. Mateusz Kania z wynikiem 45.415 sekundy w eliminacjach, został sklasyfikowany na pozycji 24.



Wyniki legionistów w L'Aquila:

100m: 8. Marek Kania 10.672s (kwalifikacje) oraz 10.672s (ćwierćfinał) i 10.672s (półfinał); 19. Mateusz Kania 10.889s

500m: 17. Marek Kania 44.644s, 24. Mateusz Kania 45.415s

10000m: 25. Marek Kania, 27. Mateusz Kania