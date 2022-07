19-20.07: Rozkład jazdy

Dziś o godzinie 18:00 przy Łazienkowskiej piłkarze Legii rozegrają towarzyskie spotkanie z Celtikiem, będące pożegnalnym meczem Artura Boruca. Nie należy spodziewać się zbyt wysokiej frekwencji, pomimo obniżenia cen biletów w ostatniej chwili. Mecz na żywo pokaże Canal+. Tenisistka Legii, Malwina Rowińska w Szwajcarii grać będzie na Mistrzostwach Europy do lat 18. W Przerowie inny zawodnik tenisowej Legii, Tomasz Berkieta zagra na ME U-16. Rozkład jazdy: 20.07 g. 18:00 Legia Warszawa - Celtic Glasgow

Robert - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jutro:) odpowiedz

