Terminy przedsezonowych sparingów Legii

Za niespełna miesiąc futsaliści Legii Warszawa rozpoczną przygotowania do sezonu 2022/23 - drugiego w historii naszej sekcji w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nasz zespół, prowadzony przez grającego trenera, Mariusza Milewskiego, w sierpniu rozegra cztery gry kontrolne. Pierwszy sparing będzie miał miejsce 6 sierpnia z I-ligowym We-Metem Kamienica Królewska i zostanie rozegrany w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18. We-Met w ostatnim sezonie grał w barażach o awans do ekstraklasy, ale wyraźnie przegrał z AZS-em UŚ Katowice. Kolejne dwie gry kontrolne legioniści zagrają na wyjazdach z drużynami ekstraklasy - Constractem Lubawa i MOKS-em Słoneczny Stok Białystok, a na koniec przygotowań nasz zespół czeka wyjazdowy mecz z nowym II-ligowcem, Wenecją Pułtusk (klub nabył prawo gry w tej klasie rozgrywkowej w miejsce Podkowa Teqball Club). Sezon 2022/23 Legia rozpocznie wyjazdowym meczem z BSF Bochnia, 27 lub 28 sierpnia. Terminy sparingów futsalistów Legii: 06.08 Legia Warszawa - We-Met Futsal Club 13.08 KS Constract Lubawa - Legia Warszawa 17.08 MOKS Słoneczny Stok Białystok - Legia Warszawa 21.08 Wenecja Pułtusk - Legia Warszawa

