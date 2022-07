Legia jedzie na drugą rundę PEŻ do Gdyni

W najbliższą sobotę i niedzielę w Gdyni, załoga żeglarskiej Legii rywalizować będzie w drugich (z czterech) w tym sezonie zawodach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Po pierwszej rundzie rywalizacji, legioniści plasują się na trzecim miejscu (16 pkt.), za Yacht Clubem Gdańsk (17 pkt.) i YKP Gdynia (18). W tym sezonie w rozgrywkach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej rywalizuje 18 drużyn. Legia przed rokiem wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski. Planowane rozpoczęcie sobotnich zawodów o godzinie 10:15 (do 12:30). Druga część sobotnich startów zaplanowana w godzinach 15-18. W niedzielę rywalizacja rozpocznie się o 10:00, a zakończenie drugiej rundy PEŻ zaplanowano na 15:30. Kolejne zawody PEŻ zaplanowano na 27-28 sierpnia (w Szczecinie) oraz 24-25 września na Zalewie Zegrzyńskim.

