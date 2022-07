Dwa tysiące biletów dla kibiców Celtiku

Pożegnalne spotkanie Artura Boruca, które będzie miało miejsce 20 lipca na stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3, w którym Legia podejmować będzie Celtic Glasgow, będzie meczem, który będzie mogła zobaczyć liczna grupa kibiców ze Szkocji. Nasz klub przekaże Celtikowi około dwóch tysięcy wejściówek na to spotkanie. Szkoci nie ogłosili jeszcze sposobu dystrybucji wejściówek, na razie sprzedają bilety na wcześniejszy sparing z Rapidem Wiedeń. Mecz Legia - Celtic rozegrany zostanie w środę, 20 lipca o godzinie 18:00. Cały czas trwa sprzedaż biletów na to spotkanie . Do 6 lipca do godz. 23:59 wejściówki nabywać mogą jedynie posiadacze abonamentów na najbliższy sezon. 7 lipca rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów. Karnetowicze mogą liczyć na 30% zniżki na bilety. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo. Legia z Celtikiem mierzyła się po raz ostatni w 2014 roku, kiedy rywalizowała w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Mecz przy Łazienkowskiej obejrzało wówczas ponad 22 tysiące kibiców, w tym zaledwie 135 fanów ze Szkocji.

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Rozmawiałem w ostatnim czasie w kilkoma kibicami Celtiku i w Glasgow jest spore zainteresowanie tym wyjazdem ???? odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.232.156 Powinni dostać 6+1 odpowiedz

olew - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Witamy Celtów w Warszawce ! Niech Bóg Wam sprzyja i regulaminy... odpowiedz

E - 4 godziny temu, *.plus.pl @olew:



pisze się i mówi w Warszawie cymbale odpowiedz

e(L)o - 7 godzin temu, *.vectranet.pl A Boruc za sam mecz zgarnie niezłą dodatkowa wypłatę. Taki z niego pazerny gość. Przez jego żądania wejściówki są takie drogie. K.Stanowski o tym ostatnio pisał odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.205.123 @e(L)o: Nie przychodz.

Ja Arturowi zapłacę! Za to co dla mnie zrobil, za to ze idzie na emeryturę! odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.aster.pl @e(L)o: pazerny? Wolales zaplacic Mioduskiemu niz Borucowi? Zeby kaska sie bardziej zgadzala, troche marketingowo w gore i jeszcze moze Mioduski by stwierdzil, ze jednak nie sprzeda bo moze sie karta odwroci? To pogratulowac. Boruc robi odwet na klubie (Mioduskim) i bardzo dobrze. Nie potrafia sie ci ludzie dogadywac, tylko dzialac jak w korpo no to im Boruc zrobil korpo. Chcecie mnie wynajac na mecz to zaplaccie. Chyba proste, nie? Im wiecej strzalow w klub, nawet kosztem wizerunku calego klubu, tym lepiej. Moze w koncu Dareczek pojdzie precz. odpowiedz

A - 2 godziny temu, *.centertel.pl @e(L)o: A skąd Ty to wiesz mądralo?bo jakiś"pan stanowski" tak powiedział???a kim ten "pan" jest???..... odpowiedz

