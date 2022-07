Prezentacja nowej koszulki na meczu z Zorią. Trwa sprzedaż biletów

W najbliższy piątek o godzinie 18:00, na stadionie przy Łazienkowskiej 3, Legia rozegra ostatni sparing przed sezonem 2022/23, w którym zmierzy się z Zorią Ługańsk. Spotkanie będzie połączone z prezentacją nowej koszulki meczowej na nadchodzący sezon - premierę zaplanowano na godzinę 17:50. Po końcowym gwizdku, posiadacze karnetów (na razie karnety kupiło niewiele ponad 3400 osób) będą mieli okazję spotkać się z piłkarzami i sztabem pierwszego zespołu - spotkanie będzie miało miejsce w Legia FanStore. Pozostali kibice muszą zakupić wejściówki na spotkanie - te kosztują 5 zł (ulgowe) i 10 zł (normalne) bez względu na trybunę, a kupić je można TUTAJ . Dla kibiców otwarte będą trzy trybuny - cała trybuna wschodnia, dół trybuny południowej oraz dół Żylety. W pierwszej kolejności klub rozpocznie sprzedaż biletów na Trybunę Wschodnią. Do końca czwartku tj. 7 lipca 2022 roku, klub zbiera deklarację karnetowiczów, co do obecności na spotkaniu z pierwszym zespołem i sztabem trenerskim po ostatnim gwizdku sędziego. Każdy osoba posiadająca karnet na nowy sezon 2022/23, która wybierze darmowy bilet dla posiadacza tego karnetu, zobaczy niżej umieszczony formularz. Bez zaznaczonej odpowiedzi (Tak lub Nie) system nie przepuści kibica do kolejnego kroku. W piątek bramy stadionu będą otwarte od godziny 16:30.

AAA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Do Wszystkich którzy się nie wybierają:pamiętajcie z kim gramy i ile ich tu jest i kogo czczą jako tfu bohatera... odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @AAA: Pamiętamy. Dlatego miło będzie ich złoić, przynajmniej na boisku. odpowiedz

Aaa - 5 godzin temu, *.Gawex.PL Z Zorią tak ale nie Ługańsk, bo Ługańsk to od 8 lat Ługańska Republika Ludowa i ten klub wyniósł się stamtąd. odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.centertel.pl Dobra inicjatywa i fajny pomysł z nowymi koszulkami i prezentacja drużyny. odpowiedz

z(L)y - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Będę! (L) odpowiedz

zdzicho - 8 godzin temu, *.16.195 i takie bilety powinny byc na celtic odpowiedz

SEBO(L) - 7 godzin temu, *.centertel.pl @zdzicho: wtedy "legenda" by nie zarobiła. A to taki miły gest ze strony klubu,w związku z umówioną premią za awans do pucharów,która ostatecznie nie została w kontrakcie zamieszczona,czego nie sprawdził sam "legendarny",bo chyba poskąpił na menedżera ewent. prawnika,który sprawdziłby to,lub zatrudnił taniego idiotę,lub złośliwca. W efekcie awans był,a kasy nie dostał,bo formalnie nie było podstaw. Część kasy z biletów ma być takim zadośćuczynieniem,na miłe zakończenie współpracy,bo bez solidnego procentu z każdego biletu "Boży" - szcz(e)y na granie za darmo dla kibiców, których interesuje bądź interesowała piłka nożna. Nie szczy tylko na tych,którzy waflują się z nim,czyli tymi,którzy na innych kibicach też zarabiają... odpowiedz

Hg - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @zdzicho:



Podziękuj królowi borubarowi odpowiedz

Kibol78 - 4 godziny temu, *.chello.pl @Hg: w d... byłeś g..... wiesz , nie siej zamętu dzieciaku. odpowiedz

Heeee - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Pewnie będzie w Loki prezesa ,by dumnie patrzył z poziomu murawy na piłkarzy naszych wspaniałych . odpowiedz

Tomek - 7 godzin temu, *.113.189 @Heeee: Pewnie wymyślą jakieś gów...o. Jakiś czas temu były tutaj prezentowane koszulki zrobione przez 16 letniego chłopaka, na podstawie dostępnych na stronie adidasa wzorów projektowych. Koszulki, które zaprojektowała ta osoba, są jak najbardziej dostępne w katalogu adidasa i są jak najbardziej możliwe do zrobienia. Kwestia czy w klubie ktoś o tym myśli czy jednak dadzą sobie wcisnąć jakiś badziew... odpowiedz

Yo - 9 godzin temu, *.232.156 Miodek co teraz? Różowe w motyle czy jakieś może fioletowe w kwiatki??? Won !! odpowiedz

yyy - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Yo: żółtych jeszcze nie mieliśmy odpowiedz

bum - 7 godzin temu, *.232.156 @yyy: H wie co oni tam jeszcze wymyślą żeby siebie i klub ośmieszyć....

Wszystko co się dzieje w klubie to jakaś farsa odkąd lokowany sam rządzi. Z uporem maniaka rujnuje i ośmiesza nasz klub. Normalnie jakby celowo....

Komedia i zażenowanie to już normalka dla kibiców Legii.

Koszulek spodziewam się we wzorze nie do zaakceptowania. Mam nadzieję się mylić ! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.plus.pl @yyy: żółta łódź podwodna ;) no w sumie to szorowanie po dnie, dobrze nam wychodzi.



odpowiedz

