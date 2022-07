Otwarcie SportsBaru oraz strefy kibica na mecze wyjazdowe

23 lipca, przy okazji pierwszego domowego meczu Legii w sezonie 2022/23 z Zagłębiem Lubin, otwarty zostanie SportsBar przy Łazienkowskiej 3. Restauracją zarządzać będzie Legia, bez korzystania z firm zewnętrznych. Na razie SportBar czynny będzie tylko w dni meczowe oraz przy okazji wybranych wydarzeń. Z kolei podczas meczów wyjazdowych, od 16 lipca kiedy nasz zespół zagra mecz w Kielcach z Koroną, uruchomiona zostanie na tyłach trybuny wschodniej tzw. "Strefa kibica". W niej na telebimie prowadzona będzie transmisja spotkania, będzie możliwość zakupu piwa i przekąsek. Klub zapowiedział przedstawienie szczegółów działania strefy kibica do 11 lipca. Jak zapowiedział Marcin Herra, strefa kibica w tym miejscu funkcjonować będzie tak długo, jak długo pozwalać będą na to warunki atmosferyczne. Strefa kibica udostępniona zostanie fanom Legii także przy okazji drugiego lipcowego meczu wyjazdowego - 29 lipca podczas spotkania z Cracovią.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Antymioduch - 1 godzinę temu, *.otenet.gr Jak mecze to tylko w Źródełku odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Fajne to jest. Dobrze , że zaczęli kombinować jak kiboli sciągać na Łazienkowską . może kiedyś doczekamy się sprzedaży biletów na mecze wyjazdowe. odpowiedz

Korek - 36 minut temu, *.interkam.pl @olew: przeciez mozna sie zapisywac i kupowac bilety na wyjazdy. W czym problem? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl Nie widze tego. Taka forma atrakci nigdy u nas nie miala miejsca i nie bylo chyba zapotrzebowania. W Legii nie ma wielkiej filozofii jesli chodzi o kibicow. To nie jest klub jak inne, ze trzeba przyciagac takimi atrakcjami. Tu trzeba po prostu pieniedzy, duzych transferow i stadion bedzie sie wypełniał. Zwiekszyc obecnosc Legii na miescie to podstawa, a nie jakies strefy kibica na mecze wyjazdowe, ale niestety w klubie nie ma legionistow od spraw marketingu to skad moga wiedziec czego oczekuje kibic Legii... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.