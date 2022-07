15-18.07: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę nasi piłkarze zainaugurują sezon 2022/23 wyjazdowym meczem z Koroną Kielce. W Kielcach na trybunach spodziewana jest spora frekwencja, w tym liczna grupa fanów Legii. Pierwsze mecze ligowe, na własnych stadionach zagrają Radomiak, Olimpia i Zagłębie. Drużyna Legii w koszykówce 3x3 pojedzie do Litomysla, gdzie w ramach Chance Tour 2022 legioniści wystąpią w finałach mistrzostw Czech. Od 13 do 17 lipca odbywać się będzie finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w strzelectwie sportowym, w którym wystartuje 15 zawodników Legii: Kinga Kordecka, Izabela Wąsik, Antoni Duda, Cezary Holdenmajer, Miłosz Kamiński, Krzysztof Wojciechowski, Maciej Zygmuntowski (pistolet), Bartłomiej Góral, Jakub Gryz, Ignacy Pierzchalski, Maria Jaroszewska, Martyna Krzesaj, Wilhelmina Wośkowiak (karabin), Kacper Krysztopa, Wiktor Potocki (strzelba). Hubert Kisiel w sobotę i niedzielę wystąpi w spotkaniach Mistrzostw Europy w rugby 7 osobowym w Bukareszcie. Polacy rywalizować będą w grupie A z Irlandią (16 lipca o 13:20), Włochami (16 lipca o 19:58) i Portugalią (17 lipca o 12:58). Wszystkie spotkania będą transmitowane na Rugby Europe TV. Rozkład jazdy: 16.07 g. 20:00 Korona Kielce - Legia Warszawa 17.07 g. 12:30 Radomiak Radom - Miedź Legnica 17.07 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Górnik Polkowice 18.07 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Resovia Młodzież: 16.07 g. 09:30 Legia U19 - Legia U17 (sparing wewn.)[LTC 8]

