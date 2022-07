Komentarze (28)

S3p - 17 minut temu, *.centertel.pl Jeszcze porządny trener i może będą puchary, jeżeli Wszołek rozegra sezon bez kontuzji. odpowiedz

Joker - 33 minuty temu, *.chello.pl Byłoby bardzo dobrze gdyby Wszołek był w Legii. odpowiedz

Obi - 39 minut temu, *.chello.pl Dobra wiadomość. odpowiedz

Antyberg - 54 minuty temu, *.orange.pl No i dobra jest!:) odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl A co to za wzmocnienie jak u nas już był? Po prostu wrócił z urlopu do treningów heh odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pawle pewnie masz chrapkę na mudial, życzę Ci dużo zdrowia, a przy okazji Legia coś na tym zyska... Gratulacje dla Zielka odpowiedz

onomatopeja22 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl podobno JAsurbek odchodzi odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Hitem tego lata może okazać się transfer naszego supersnajpera napadziora Rafaela Lopeza.Zainterwsowane są nim kluby z Cypru oraz Indii.

Legia podobno chce go za wszelką cenę sprzedać. Jeśli uda się tym patałachom opchnąć tego portugalskiego kalekę to śmiem twierdzić że w tym sezonie legia może zdobyć mistrza Polski.

Jezu jeśli faktycznie by go sprzedali to skoczę na główkę z iglicy pałacu kultury odpowiedz

LG - 57 minut temu, *.chello.pl @Maverick: jesteś ułomny na umyśle. odpowiedz

SEBO(L) - 45 minut temu, *.centertel.pl @LG: A myślisz, że to jego pierwszy skok ? ;) odpowiedz

Rambo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Super wiadomość! Witamy ponownie! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.plus.pl No to może na puchary starczy, witamy i powodzenia. odpowiedz

tekken (L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Yeah i super:) odpowiedz

Anty Vuko - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Bardzo dobra informacja. Dzięki Paweł!!! odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Witamy po raz trzeci ! odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dzieki pawel za wszystko co do tej pory zrobiles i powodzenia dalej. Jak tak dalej pojdzie to bedzie najlepszy dawny pilkarz polonii w barwach Legii. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jasio pajacu gdzie jesteś???.

Odstaw butelkę z mlekiem i ciesz się z nami.

odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: A Karbownik będzie? odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @L: Tu będzie trudniej ale nadal temat w grze. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: Jak by się udało to byłoby ekstra. Myślę, że i dla Michała i dla Legii ;) odpowiedz

Legion - 3 godziny temu, *.chello.pl I to jest bardzo dobra wiadomość. Zachodu delikatnie mówiąc nie zawojował, ale na polską ligę to jest bardzo dobry skrzydłowy, co pokazał nawet w zeszłym sezonie przychodząc prosto z trybun Unionu i mając tu bardzo przyzwoite liczby. On na prawą, ten Baku jeśli odpali na lewą i może coś z tego będzie. Dobrze jeszcze jakby się okazało, że Kapustka jednak będzie grał, a nie kolejny sezon leczenie. Ofensywna z Baku, Josue, Kapusta, Włoszech - Kramer, na papierze wygląda o wiele lepiej niż zeszłoroczna. Tylko żeby ręcznik Miszta nie bronił, bo wtedy to wszystko i tak jest daremne. odpowiedz

Min - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nasz zespół potrzebuje napadziora i obrońcę odpowiedz

Diego - 3 godziny temu, *.pulawy.pl No i super. Powodzenia Paweł. odpowiedz

yyy - 3 godziny temu, *.centertel.pl A kiedy patryk szeliga? odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.net.pl I to jest dobra wiadomość !! Dobry transfer! Powodzenia odpowiedz

as - 3 godziny temu, *.ckmediator.pl po co ten szmaciarz ,mało jest takich w kadrze odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl @as: kibic Legii? odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tak, to jest ta wiadomość, na którą czekałem!!! odpowiedz

