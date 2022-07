Legia Warszawa za porozumieniem stron rozwiązała kontrakt z Jasurem Yaxshiboyevem. Reprezentant Uzbekistanu przyszedł do klubu w lutym 2021 roku. W pierwszym zespole rozegrał jedno spotkanie. W rundzie jesiennej obecnych rozgrywek był wypożyczony do mistrza Mołdawii Sheriffa Tyraspol.

Aryon - 36 minut temu, *.169.34 Moim zdaniem to błąd. W sparingach nie wyglądał tak źle w porównaniu z innymi ofensywnymi graczami, a poza tym jeśli nawet nie jest pierwszym wyborem do składu to można było najpierw ściągnąć do nas jakiegoś napastnika zamiast niego i dopiero potem rozwiązywać kontrakt. W ten sposób pozbywamy się gracza, a nikogo nie dostajemy w zamian. W kadrze potrzeba przynajmniej 2 napastników w miarę dobrych. Nie twierdzę, że jest klasowy, ale nas na takich nie stać, a on nie był taki zły tylko nie dostał prawdziwej szansy jak wielu innych niespełnionych z takich czy innych powodów. Wcale bym się nie zdziwił gdyby w nowym klubie pakował bramki za bramką, bo niektórym graczom wystarczy tylko trochę zaufania i rytm meczowy, aby zacząć dobrze grać. Jakoś w Tiraspolu potrafił coś pokazać i to w Lidze Mistrzów, a więc coś umie i nie jest wcale taki beznadziejny. odpowiedz

Dodek - 39 minut temu, *.hostmein.net Żegnaj legendo! odpowiedz

Alex Bielany - 49 minut temu, *.autocom.pl Niepowetowana strata, taki wirtuoz!!! odpowiedz

Stop segregacji! - 52 minuty temu, *.orange.pl Ten koleś nigdy nie powinien trafić do Legii! odpowiedz

Jasur do turbokozaka - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nareszcie ktoś pomyślał i zrobił z nim porzadek odpowiedz

ciekawy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czy mecze Ligi Mistrzów będą w tym sezonie przy Łazienkowskiej? I nie mówię, że będzie w nich Legia grała... odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.sky.com Większość tych zawodników co obchodzą ramadan nie odnajdzie się w Warszawie. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Brawo Klub. W końcu pozbyli się darmozjada!!! Więcej Polaków!!!???????? odpowiedz

Echh - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Realowi walił bramy w lidze mistrzów echh. Strata. Nie poznali się na następnym. odpowiedz

Ropa(L) - 1 godzinę temu, *.digiweb.ie Szkoda. Taką miałem nadzieję że się chłopak odbuduje fizycznie i coś w końcu pokaże. A tu dupa. Zostają Baku i może Wszołek (jak przyjdzie). Zmienników brak. Konkretów brak. Chciałbym znać powód tej decyzji bo to... dobry chłopak był i mało pił...XD odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ropa(L): zmiennikiem Wszołka będzie Kastrati a Baku zapewne Pich lub Muci odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Michał : a może dla odmiany Strzałek dostanie więcej szans z braku zmienników? odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Michał : nie zapominajcie o Kacperku i ,,Rossim" Rosolku haha odpowiedz

Ropa(L) - 19 minut temu, *.digiweb.ie @Michał : No tak. Czyli zero jakości. Umiejętnościami każdego z nich przewyższał. Choć w sumie nie mnie to oceniać. Najwyraźniej Kosta uznał że nie nadaje się do niczego i tyle. Ewentualnie chłopak sam zrezygnował bo głowa nie wytrzymała. odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale jak to???? odpowiedz

Mariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pjoter: tak to ! odpowiedz

