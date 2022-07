Rafael Lopes bliski odejścia z Legii

Jak informuje Piotr Kamieniecki ze sport.tvp.pl, Legia Warszawa może wkrótce stracić kolejnego piłkarza. Bliski odejścia jest Rafael Lopes, którego kontrakt wygasa w grudniu br. Stołeczny klub nie jest zainteresowany jego przedłużeniem, więc to ostatni moment, by na zawodniku cokolwiek zarobić. Pojawiły się doniesienia, że Lopes może trafić do ligi australijskiej, do Western Sydney Wanderers, lub do Indii, do Kerala Blasters. Najbardziej realna wydaje się jednak opcja przenosin na Cypr, do AEK-u Larnaka. Drużyna zajęła w poprzednim sezonie drugie miejsce w lidze i wystąpi w eliminacjach Ligi Mistrzów. Według portalu sportime, Lopes jest o krok od przenosin na Cypr, a transfer mógłby zostać sfinalizowany jeszcze w tym tygodniu. Lopes do Legii trafił latem 2020 roku z Cracovii. Dotychczas rozegrał 68 meczów, w których zdobył 12 bramek. W poprzednim sezonie strzelił kilka goli w ważnych spotkaniach, m.in. z Florą Tallin.

antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl W czoraj na FB podali to popołudniu a u was że Wszołek wraca słabe macie informacje odpowiedz

Wrath - 3 godziny temu, *.autocom.pl W mojej ocenie akurat słaba decyzja. Dobry na rezerwę a ktoś przecież musi tam siedzieć. Nie wiem czy mamy młodzież która da więcej.

No ale w sumie dla Rafy to awans sportowy... Eliminacje LM i liga, która nas niedawno z eliminacji wyrzucała :( taka to smutna rzeczywistość odpowiedz

JACEK ZIELIŃSKI - 3 godziny temu, *.interkam.pl Nie wiem czy sie spodoba ale w zamian przyjdzie Nikola Davedan z Norynbergii odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl a niech idzie w pi.... . Napastnik i " 68 meczów, w których zdobył 12 bramek", żenada, nawet wliczając że zwykle grał połówki max. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kiedys napastnicy w 68 meczach zdobyli by 24 gole obecnie strzelają 12 goli. Szał. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Niech idzie. To najgorszy z występujących w miarę regularnie zawodników w Legii w ostatnich latach. Żaden ogórek nie dostał tylu szans, co Lopes. Polubiliście go? No właśnie. Tyle minut na boisku, a nie pokazał nic, za co można byłoby w ogóle polubić tego zawodnika. Zresztą, on miał wypisane na twarzy "przepraszam, że tu gram" za każdym razem, gdy wchodził na boisko. Mentalnie piłkarz na podwórko. Sportowo nie lepiej... odpowiedz

Maciej - 4 godziny temu, *.aster.pl Jak dla mnie spoko. Długo go pamiętać nie będziemy, ale swoje zrobił. Waleczny, zostawiał serce na boisku, i zdobył kilka kluczowych bramek. Jako Joker super. Ale dobrze, że odchodzi. Musimy schodzić z kontraktów i szukać innych z wiekszymi umiejętnoścuanu.



Powodzenia! odpowiedz

Żegnaj - 4 godziny temu, *.centertel.pl Legendo :( odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl Bardzo dobra wiadomość.Napastnik co strzela jednego gola na 6 meczów.Gonić obiboków za poprzedni sezon.Czekam niecierpliwie kiedy przyjdzie kolej na Skibickiego. odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.com.pl Powodzenia dalej Rafa odpowiedz

Aryon - 5 godzin temu, *.aster.pl To już drugi napastnik, który chce odejść z klubu. Jestem jak najbardziej za. Pozbądźmy się wszystkich wartościowych napastników ze składu i nie ściągajmy nikogo zamiast nich. W końcu zarabiają tak dużo, że lepiej jest grać obrońcami w ataku. Podczas, gdy potrzebujemy napastników to się ich pozbywamy ze składu. Kontuzje, wykluczenia i zostajemy bez napastnika na ligę i Puchar Polski. Tym bardziej, że ten nowy Kramer wygląda mi na szklanego i podatnego na kontuzję jak Kapustka. Oczywiście życzę im jak najlepiej, aby byli zdrowi i grali jak najdłużej w Legii, ale fakt jest taki, że poważny klub powinien zabezpieczyć się na każdą okoliczność. Dlatego też napastnik potrzebny od zaraz i to niejeden, a nawet ze dwóch jeśli Lopes odejdzie. odpowiedz

Wojtek86 - 7 godzin temu, *.chello.pl Szału nie było ale kilka ważnych bramek dla nas zdobył. Powodzenia w nowym klubie. odpowiedz

M. - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Jeśli to porządki nowego trenera, to mi się one podobają.

Dziękujemy za grę tym, którzy wartości dodanej nie dają/dadzą, a bierzemy jak na warunki które zostały określone (1m €), niezłych graczy, którzy o skład mogą powalczyć/być wzmocnieniem względem aktualnego stanu:

Z Baku może się udać, P.Wszołek już pokazał że jest użyteczny, D.Hładun - grał i narzekać na niego nie można, R.Pich - zadaniowiec. Nie wierzę jedynie w B.Kramera.

Pożyjemy zobaczymy. Cel to chyba jednak puchary :( . O mistrzostwo raczej nie powalczymy. odpowiedz

ZenekL3 - 8 godzin temu, *.chello.pl Napastnik całkowicie pozbawiony jakichkolwiek wartości motorycznych, to i tak cud, że przez 2 i pół roku udało mu się wturlać te 9 goli, oby takich jak najmniej w przyszłości. odpowiedz

Dzięki - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Dziekujemy ,zawsze dawał serducho odpowiedz

KasztanoRonaldo - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Przydałby się w jego miejsce szybki napastnik ale trzeba pamiętać że tracimy bramki z jakimiś motorami a Helik kisi sie w 3 lidze angielskiej odpowiedz

1234 - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Na jego miejscu tez bym się przeniósł na Cypr. Słoneczko, owoce morza, świetne wino - żyć nie umierać ;) odpowiedz

WdW - 8 godzin temu, *.com.pl Przykład piłkarza że nie zawsze chcieć znaczy móc odpowiedz

Gie - 8 godzin temu, *.orange.pl @WdW: dokładnie. Może i mu się chciało, widać było że próbował, ale to że jest po prostu fatalny (albo ma fatalnego pecha, choć nic nie trwa przecież wiecznie, a u niego nic nigdy nie wychodziło), to inna kwestia... odpowiedz

niezłe jaja - 8 godzin temu, *.160.93 Niech idzie, mamy przecież super strzelca Blaza Kramera, który nastuka nam z 20 goli w sezonie odpowiedz

Juri - 9 godzin temu, *.centertel.pl Za niego nikt nie przyjdzie,za szeroka kadra.

odpowiedz

Kibic - 9 godzin temu, *.com.pl @Juri: przyjdzie napastnik i pomocnik było mówione. odpowiedz

Lupus - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Kibic: Po grzyb nam pomocnik?

Raczej jest potrzebny środkowy obrońca i napastnik. odpowiedz

Dimas - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Strzelił parę ważnych bramek, zawsze mu się chciało za piłką pobiegać także szacuneczek i powodzenia ????

odpowiedz

PawLo - 10 godzin temu, *.mm.pl Jeszcze ręcznik Miszta i będzie git odpowiedz

majusL@legionista.com - 10 godzin temu, *.174.42 Oby poszedł. Kolejny darmozjad. Won !! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 10 godzin temu, *.play-internet.pl Jeszcze Slisz tylko out...i Miszta i będzie ok...skład.... odpowiedz

Kulurykumam - 11 godzin temu, *.centertel.pl Wicemistrz Cypru zagra w eliminacjach LM. Nieźle. .. odpowiedz

Tombo - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Kulurykumam: Dokładnie... Coroczne występy drużyn z Cypru w Europejskich Pucharach robią swoje. odpowiedz

ANTYzygo - 11 godzin temu, *.com.pl no płakał nie będę; chęci miał, to fakt, ale irytował swoją grą. odpowiedz

Zygfryd de L - 11 godzin temu, *.centertel.pl Nigdy nie zapomnę jego bramek przeciwko łachowi odpowiedz

krislegia - 9 godzin temu, *.matrixinternet.pl @Zygfryd de L: ale chyba najcennejsza była z Florą Talin ta u siebie w doliczonym czasie na 2:1 . Nie byliśmy lepszą drużyną ba byliśmy słabszą wiec nie wiadomo jak by się rewanż potoczył przy 1:1 u siebie odpowiedz

Bóg Wojny - 9 godzin temu, *.vectranet.pl @Zygfryd de L:



Nigdy nie zapomnę straty z Wisłą Płock po której poszła kontra. odpowiedz

ws - 11 godzin temu, *.chello.pl Strzelił kilka ważnych bramek dla Legii ale potrzebny jest ktoś lepszy na tej pozycji. Nie wiem kto przyjdzie , jeśli w ogóle . Zaczniemy duetem Kramer-Rosołek. Słusznie pozbywamy się słabych napastników jak on i Włodarczyk. odpowiedz

Prion - 11 godzin temu, *.centertel.pl Ciekawe kto za niego odpowiedz

Gie - 8 godzin temu, *.orange.pl @Prion: Magiera odpowiedz

