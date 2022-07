Rafael Lopes odszedł z Legii

Rafael Lopes odchodzi z Legii Warszawa po blisko dwóch latach. Kontrakt z portugalskim napastnikiem, który obowiązywał do końca grudnia tego roku, został rozwiązany za porozumieniem stron. W sumie w Legii rozegrał 69 spotkań i zdobył w nich 12 bramek. Rafael Lopes trafił do Legii na początku sierpnia 2020 roku. Debiut z eLką na piersi napastnik zaliczył 11 września 2020 roku, podczas ligowej rywalizacji z Wisłą Płock. W pierwszym sezonie w stołecznej drużynie Lopes uzbierał łącznie 25 występów, w których pięciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali i dwukrotnie popisywał się ostatnim, kluczowym podaniem. Z sezonu 2020/21 kibice zapamiętają głównie dwa trafienia Portugalczyka - decydującego gola w jesiennym spotkaniu z Lechem Poznań oraz bramkę zdobytą głową w końcówce sezonu, podczas rywalizacji z Piastem Gliwice. W niedawno zakończonych rozgrywkach 30-letni napastnik rozegrał 44 spotkania, w których zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. Portugalczyk trafiał m.in. w obu meczach II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Florą Tallinn, a także w wiosennym, wyjazdowym starciu z Lechem. Łącznie dla stołecznej drużyny Rafael Lopes rozegrał 68 spotkań, w których dwunastokrotnie pokonał bramkarzy rywali. Z Legią wywalczył mistrzostwo Polski w sezonie 2020/21.

ZenekL3 - 10 minut temu, *.chello.pl Wiem, nie odwalał żadnych numerów, był miły, grzeczny, znał miejsce w szeregu, wypada podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego. Ale oby jak najmniej takich napastników w Legii a więcej typu Pekhart, Nikolicz etc. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 11 minut temu, *.play-internet.pl Super jeszcze Slisz i Miszta - daj Boże jak najszybciej.... out odpowiedz

Krislegia - 37 minut temu, *.centertel.pl Matko jedyna wielkie hallo bo odszedł za darmo

Za pół roku i tak by odszedł. Przyszedl z craxy za 150k euro strzelil kilka ważnych bramek daj boze tylko takich dili Jest nowy trener nie ma pucharów jest czas na spokojne budowanie kadry od nowa na bardziej perspektywicznych graczach

odpowiedz

Cch - 20 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Krislegia: najpierw to trzeba mieć tych graczy odpowiedz

iiii - 44 minuty temu, *.interkam.pl pozbywamy sie lekka reka zawodnika ,ktory byl jakas alternatywa a przede wszystkim dysponowal jakims Ekstraklasowym doswiadczeniem-do tego gosc bez przerosnietego ego raczej bez sklonnosci do kontuzji....Zostajemy w ataku z Rosołkiem,ktory wiecznie kopie sie po czole i z niewiadoma czyli Kramerem,ktory jeszcze dobrze naszej koszulki nie zalozyl i juz sie rozsypal a teraz w sparingu pokazal ze jest gorszy od Pekharta....albo nasze wladze sa tak glupie lub jest taka bida w kasie albo naprawde dolaczy ktos dobry do napadu.Cienko widze nowy sezon...a juz te ruchy kadrowe to dno.Oprocz Wszolka ,ktory jest u nas znany i wiadomo ze mozna na nim polegac ogarnelismy cienkiego bramkarza,czarnoskorego skrzydlowego co ujj wie jak sie pokaze bo w Warcie tez jakims kocurem nie byl sztywnego napastnika,co grzal law w Zurichu i wyrobnika z slabej druzyny jakim jest Slask odpowiedz

Sebo(L) - 53 minuty temu, *.vectranet.pl No cóż,nie był to typ snajpera,lub króla pola karnego ale tych kilka bardzo ważnych bramek dla Legii strzelił i choćby z tego względu należy mu się jakiś szacunek. Nie jest to napastnik z tych,których nie da się zastąpić nikim innym i mam nadzieję,że Legia pracuje już nad transferem kogoś kto wypełni po nim lukę i da jeszcze więcej drużynie niż robił to Lopes. odpowiedz

Z Wielkopolski - 56 minut temu, *.icpnet.pl Ludzie ten klub się sypie. Ratujcie go, bo za trochę nie będzie co ratować. odpowiedz

Mr T - 1 godzinę temu, *.mm.pl Strzelil kilka waznych bramek. Troche szkoda, bo to zupelnie inny typ napastnika niz Kramer. Mam nadzieje, ze za niego ktos sensowny zostanie sprowadzony i jest to przemyslana decyzja. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wreszcie !! odpowiedz

P. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Będę go dobrze wspominał. Kilka bardzo ważnych bramek odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.net.pl Jeżeli LEGIA w takim tempie będzie TYLKO pozbywała się zawodników . Nikogo w ich miejsce nie sprowadzała .To we wrześniu Kosta Runjaic będzie trenował ... zespół ... ADMINISTRACJI zastrudnionej w LEGII. Jestem za pozbywaniem się piłkarzy " miernych ale wiernych", po wcześniejszym sprowadzeniu nowego zawodnika lub przynajmniej mieć gwaranc je na jego przybycie. A tak / z przymrużeniem oka / LEGIA potencjalnie ma ... teraz najsillniejszy atak w .. e-klapie. odpowiedz

Majusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Żegnaj Legendom;( odpowiedz

Fa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nawet jak na nasza mizerna ligę, bardzo przecietny.

To ze strzelił kilka bramek nie oznacza ze był kimś wyjątkowym.

Byłem przeciwny kiedy przychodził do Legii i żegnam bez żalu.

Mam nadzieje ze w jego miejsce sprowadza kogoś lepszego. odpowiedz

Waldi5122 - 1 godzinę temu, *.. Nikt nie chce naszego Prezesa . odpowiedz

Krzysiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Za jednego i drugiego mogli dostać jakieś pieniądze . Rozwiązali kontrakt. Działają na szkodę klubu czy jak ? odpowiedz

onomatopeja22 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Robert Bozenik Fortuna lub Dovedan z Neurnberg zasila Legie!!! odpowiedz

Pab(L)o Loża - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Qrła za sarmo????

Mioooooduskiiiii

TY wiesz co.

Palą w piecu forsą przy otwartych na oścież oknach i - 30 na dworze.

Jeszcze raz

Mioooooduuuskiiii

Ty wiesz co odpowiedz

onomatopeja22 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Niespodzianka....Zielu nie ma nikogo w zamian odpowiedz

kulturalny cham - 2 godziny temu, *.46.112 Jakub kosecki jest chetny

w hejt parku mowił ze potrzebuje tylko 6 mesiecy albo pół roku nie wiem nie pamietam ale to szczegół

w kazdym razie mowił ze jest w stanie dac klubowi kilkanascie pkt.jak sie przygotuje

odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @kulturalny cham: Ja bym go brał. Do ataku się nada szybki, umie strzelić i na skrzydle każdym może zagrać. odpowiedz

danieLo - 2 godziny temu, *.233.51 @tekken (L): chyba na playstation. Kosecki to zart a nie pilkarz. odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @danieLo: On ma pewne cechy piłkarskie, które można dobrze wykorzystać. Ja lubię jego szybką grę i jest oddany Legii. Jak grał w Legii to jeden z lepszych w niektórych meczach. Fajnie się go ogląda. odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @kulturalny cham: wole Koseckiego niż Kastratiego odpowiedz

155 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @kulturalny cham: tomoze od razu też Roman ;)? odpowiedz

Dzidek - 59 minut temu, *.icpnet.pl @danieLo: Kosecki w Śląsku nie poradził sobie. On jest przydatny ale na 3 lub 4 ligę. Tak potęgi się nie zbuduje. odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Zdobył kilka naprawdę bardzo ważnych bramek...nigdy nie grymasił,nie przychodził jako gwiazda...dał chyba więcej niż miał potencjału...powodzenia Rafa Tobie i Twojej fajnej rodzince... odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski jest bezapelacyjnie największym dzbanem biznesu. Żaden inny klub nigdy nie kupił tak wielu zawodników by potem oddać ich za darmo...

Wartość Legii wg portalu Transfermarkt mówi wszystko.

Dzięki autorskiemu pomysłowi patałacha przed nami są już Pogoń i Raków. O Lechu nie wspominając.

Z każdym rokiem będzie bliżej dna. Niech on sprzeda swoje udziały i niech SP.....ALA odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobrze, ale czemu za free. odpowiedz

Endriu - 2 godziny temu, *.net.pl Za porozumieniem czyli bez kasy do klubowej kasy...:(

Oszczędność tylko (i aż) na wynagrodzeniu, kolejny komin zdjęty.

Teraz tym bardziej szkoda odejścia młodego Nędzy, a może Kosta Kogoś z 2ki odpali w 1szej Drużynie odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Endriu:

Szansa na ogranie Strzałka odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl Robi się wąska kadra. Oby nie trapiły nas kontuzje. odpowiedz

Legionistaaa - 2 godziny temu, *.orange.pl Wiele razy irytował swoją grą ale nie można było mu odmówić woli walki. Dzięki za ważne gole zwłaszcza ten strzelony amice w doliczonym czasie gry. odpowiedz

Wolny kraj - 2 godziny temu, *.chello.pl Szkoda tak naprawdę nie dano mu szansy. Dzięki zwłaszcza za bramkę strzeloną amice odpowiedz

dziadek - 2 godziny temu, *.chello.pl kolejny za free

odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.chello.pl Powodzenia w nowym klubie. Za słaby na Legię . Czas na lepszego napastnika. Ci co marudzą ,że odszedł za darmo niech wezmą pod uwagę, że i tak by odszedł w grudniu a zaoszczędzone pieniądze na jego kontrakt można przeznaczyć na pensję Wszołka lub innego zawodnika. odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @ws: I tak i nie ,u nas za słaby a gdzieś dobry , odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kolejny szmaciarz odszedł oby jeszcze z 5 takich

Muci , Kastrati,Jędrzejczyk ,Ślisz ,Miszta

Won szmaciarze odpowiedz

Kermit - 2 godziny temu, *.chello.pl @As: won szmaciarze? A ty przyjdziesz za nich? Weź jeszcze kilku kolegów z budowy. odpowiedz

xd - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Kermit: od niego to tylko stary z kuflowym odpowiedz

Kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl @xd: pamiętaj jak pogrążył Lecha/Amikę. Za to należy mu się szacunek. odpowiedz

kkkkk - 2 godziny temu, *.18.27 Mogli chociaż za niego wziąć dwie piłki to lepiej było oddać za darmo. Ale kto bogatemu zabroni.

odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zoszczedzili na kontrakcie. Cienko z kasą musi być u nas ,że puszczają gościa za darmo. A może to nowy chwyt marketingowy naszego prezesa? odpowiedz

Kermit - 2 godziny temu, *.chello.pl @Obcy: raczej ciułają kasę na może jakiegoś grajka by mu zapewnić lepszy kontrakt. Tak to widzę. odpowiedz

onomatopeja22 - 3 godziny temu, *.interkam.pl aby patrzec jak Charatin czy Kastrati pojda za darmo odpowiedz

Kermit - 2 godziny temu, *.chello.pl @onomatopeja22: Kastrati przyszedł za dobre pieniądze i pewnie takie ma w kontrakcie. Jak ma grzać ławę i przytulać co miesiąc gruba kasę to może niech lepiej idzie. To samo ukrainiec. odpowiedz

ops2 - 3 godziny temu, *.centertel.pl W Cracovi jeden z najlepszych w Legii ….. „solidny” , ale chyba nie o to chodzi w Najlepszym Klubie w Polsce ?. Za starania wielki plus ale umiejętności troszkę poniżej oczekiwań ( odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.vectranet.pl a mogli wziąć za niego chociaż 10 ojro odpowiedz

Kiwi - 3 godziny temu, *.164.210 Zajebiście odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Fajnie, że odchodzi, ale czy nie warto było go sprzedać? Widać, że pewne decyzje są już podjęte i nie ma tutaj opcji na elastyczne działanie typu "spróbujmy coś na nim zarobić", nie wiem czy to dobre podejście, bo wysyła jasny sygnał rywalom, coś co zrobiła również Barcelona przez ostatnie lata, czyli: nie warto temu klubowi płacić uczciwie za piłkarzy, bo i tak ich odda za półdarmo lub darmo. Tak nie można, dyrektorzy. odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.heldenvannu.net Miodek nawed nie umie sprzedać kolesia za 100 tys euro porażka odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Uffff odpowiedz

paw_pawela - 3 godziny temu, *.telkab.pl Powodzenia i dzięki za grę odpowiedz

Rafael Caro Quintero - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Obrigado Rafa ! odpowiedz

