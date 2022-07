Komentarze (6)

Marcel - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Dobrzy Ludzie, którzy mają dobre serducha :) Jesteście świetni :) odpowiedz

ANTYzygo - 9 godzin temu, *.vectranet.pl I to jest to co Was wyróżnia! Szacunek dla Was. odpowiedz

kibic - 9 godzin temu, *.vectranet.pl BRAWO!! odpowiedz

Rodzinka - 9 godzin temu, *.centertel.pl W imieniu swoim żony i syna bardzo dziękujemy za Waszą pracę. Spędziliśmy długie miesiące w szpitalu wasze grafiti umilało ciężkie chwilę dzięki piona. Jak się odbije finansowo sponsoruje jeden pokoj odpowiedz

Kris - 9 godzin temu, *.173.20 Brakowało mi tego, brawo! odpowiedz

Tomek Otwock - 9 godzin temu, *.134.37 Kurtkaa zaje.. fajnie . Wrzucam Wasze vlepki na szczytach Polski / Słowacji. DO boju Dobrzy Ludzie!!!! odpowiedz

