Wszołek wraca do Legii!

Paweł Wszołek ponownie wrócił do Legii Warszawa! 30-latek podpisał ze stołecznym klubem trzyletnią umowę, choć miał także oferty z Anderlechtu i Girondins Bordeaux. Będzie występował w koszulce z numerem 13. Rundę wiosenną sezonu skrzydłowy spędził w stolicy na wypożyczeniu z Unionu Berlin, do którego trafił właśnie z Legii po sezonie 2020/21. Po sezonie wrócił do niemieckiego klubu i rozpoczął z tam treningi, choć nie miał wielkich szans na grę. Zawodnik czynił starania, by rozwiązać kontrakt, a Legia cały czas była z nim w kontakcie i przedstawiła swoją ofertę. Ostatecznie wszystkie strony doszły do porozumienia i zawodnik będzie grał w Warszawie. - Jestem pewny, że proces aklimatyzacji przebiegnie dobrze i sprawnie. Wszyscy mamy jeden cel i mam nadzieję, że go osiągniemy. Zawsze powtarzam - do każdego meczu musisz być w 100% przygotowany. Tylko tak możesz iść do przodu i stale się rozwijać. Celem drużyny jest stworzyć zgrany kolektyw i stale się rozwijać. Najważniejsze są jednak zwycięstwa - to one kształtują zespół. Drużyna ma duży potencjał. Wierzę w to, że możemy dużo osiągnąć - powiedział Paweł Wszołek po podpisaniu kontraktu.

Maciekxxx - 25 minut temu, *.134.237 Brać jeszcze Angielskiego, Ivi Lopeza i Yayo Bananę i mamy pakę na mistrza! odpowiedz

PawLo - 13 minut temu, *.mm.pl @Maciekxxx: Angielski już w Turcji żyj trochę chłopaku odpowiedz

Cyniek - 26 minut temu, *.play-internet.pl Jeszcze napastnik odpowiedz

Salazar - 1 godzinę temu, *.tkk.pl Elegancko, no zaj... Super !!! Transfery z głową ( prezentacja Wszołka zacna) . łachowi vel amice puchary łapę przetrącą, pojadą parowozem w niebyt. Legia do boju, po MISTRZA!!! Będzie dobrze! odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W tabeli przyszli/ odeszli trzeba Wesołka umieścić i tu i tu ;) odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dobra wiadomość. odpowiedz

z(L)y - 2 godziny temu, *.vectranet.pl BRAWO! Tylko (L)egia odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.19.184 Dobra wiadomość. Plus za fajną prezentację, z pomysłem, wreszcie coś się ruszyło. odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobrze się stało bo w ofensywie nadal brakuje dobrych piłkarzy. odpowiedz

KasztanoRonaldo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeszcze Helik, Strączek (o ile rozwiąże kontrakt ) , Amersfoort ,jakiś ogarnięty napadzior i jest realna szansa na walke o mistrza odpowiedz

Prion - 32 minuty temu, *.interkam.pl @KasztanoRonaldo: Podobno Amersfoort odmówił.wyjezdza odpowiedz

Biała siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Bateria wiecznie żywy ,był odszedł ,jest ,cyrk na kołach ,Panie Mioduski ale jest pan miernotą odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Biała siła : Miałem napisać Bareja,heee odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 2 godziny temu, *.orange.pl @Biała siła : Bzdury piszesz akurat w tym momencie. Obiektywnie, czy lubisz Loczka czy nie, to dla LEGII duże, realne wzmocnienie i dobra wiadomość. odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @FC_ŻYRARDÓW: Nic chłopie nie rozumiesz ,a czy ja mówię ,że nie jest ,tłumacze już ,że on od samego początku powinien zostać i tu być ,zrozumiał ,nooo odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No i bardzo dobra wiadomość. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Majki - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl dobra informacja :) odpowiedz

eN - 3 godziny temu, *.amazon.com + za klasyke filmow :D odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Świetna wiadomość choc jak sobie przypomnę jak wyglądało jego 1 przyjście i te okrzyki z trybun na temat klubu któremu jest tyle poświęcane a ktorego podobno nie ma w Warszawie to człowieka tylko pusty śmiech ogarnia.....

Dobrych graczy nam trzeba i nie wazne ze kiedys kiedys grali w klubie x czy y szczególnie teraz . odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.enea.pl brawo Klub. Brawo Pawle !!! odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.centertel.pl Profesjonalny piłkarz,z takim podejściem nam potrzeba grajków. odpowiedz

WachteLLL - 3 godziny temu, *.tktelekom.pl gitarra!!! odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.net.pl Jedna jaskółka nie czyni wiosny , choć to dobre posunięcie.W dalszym ciągu potrzeba wzmocnień praktycznie w każdej formacji łącznie z .. bramkarzem odpowiedz

Aryon - 1 godzinę temu, *.182.144 @Trampek: Spokojnie nie wszystko na raz. Niech na razie wzmocnią najbardziej newralgiczne pozycje. Tutaj największe braki są w pozycji napastnika. Jeśli sprowadzą chociaż 1 dobrego to będzie git, bo drugiego można wziąć jakiegoś młodzika z rezerw. Co do bramkarza to ja wierzę w Tobiasza tak jak kiedyś wierzyłem w Majeckiego. Tobiasz na wypożyczeniu bardzo się rozwinął i według mnie będzie pewnym punktem w bramce o ile trener postawi właśnie na niego. Jeśli chodzi o wzmocnienia to ja bym jeszcze pomyślał o wzmocnieniu środka pola, bo przecież Josue musi mieć z kim grać. Sam nie wygra meczów, a poza tym na wypadek gdyby ktoś go od nas wykupił mielibyśmy zabezpieczenie tej pozycji. Środek obrony też nie wygląda najlepiej i przydałby się 1 środkowy obrońca oprócz tego 1 prawy obrońca do rywalizacji z Johansonem. Jędza już najlepsze lata ma za sobą, bo chociaż doświadczenie i umiejętności posiada to biegowo nie nadąża za atakującymi. W związku z tym musi często faulować, co w konsekwencji kosztuje kartki. To wszystko jeśli chodzi o wzmocnienia na chwilę obecną. odpowiedz

gruby - 3 godziny temu, *.orange.pl SUPER WIADOMOŚĆ!!! odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.com.pl Witaj w domu Paweł i powodzenia !! odpowiedz

Markush - 3 godziny temu, *.tedata.net No powiem szczerze, że byłem mocno sceptyczny ws zatrudnienia pana Jacka na stanowisku dyr. sportowego. Ale jego pierwsze okienko oceniam na plus. Patrząc oczywiście przez pryzmat tego ile miał kasy na wydatki odpowiedz

Dimas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Markush: Mam podobne wrażenie - w końcu koleś co ma jakieś pojęcie, jeszcze w drodze skrzydłowy,napastnik i obrońca. Kadra zamknięta będzie i nic tylko trenować odpowiedz

Aryon - 1 godzinę temu, *.182.144 @Markush: Ja od początku ufałem Zielińskiemu. W końcu to człowiek, który ma Legię w sercu, a więc zawsze będzie dbał o jej dobro, a nie tak jak Kucharski o dobro swojego portfela. Jeśli chodzi o ruchy transferowe to nie jest źle, ale dopiero jak sprowadzi przynajmniej jednego porządnego napastnika to będę oceniał dobrze to okienko transferowe, bo na razie z różnych powodów odeszło 3 napastników, a przybył tylko 1, którego trudno mi oceniać pod względem piłkarskim, ale może on być szklany i niekoniecznie będzie można na niego liczyć. w Każdym razie 1 napastnik na całą rundę to zdecydowanie za mało, bo Rosołek jest obecnie skrzydłowym i grając tak długo na skrzydle zatracił pewne nawyki napastnika, a więc nim nie jest. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Aryon:A ja nie ufałem bo jak drużyna była zagrożona spadkiem to nikogo nie sprowadził.Do tego pozwolił by odeszło dwóch podstawowych zawodników i było realne zagrożenie spadkiem.

W tym oknie transferowym nowi kopacze na papierze wyglądają całkiem dobrze.Oczywiście jeśli chodzi tylko o naszą dupoklase.Co z nich wyjdzie okaże się za pół roku.

Co do Kucharskiego i jego portwela się zgadzam ale Jacek też swoje przytuli.Za darmo tu nie siedzi.

Czekam na kolejnych kopaczy.Kogoś do środka pola i napastnika.

odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.246.2 W końcu idzie to w dobrą stronę odpowiedz

sympatyczny - 4 godziny temu, *.46.206 Najlepszy transfer obecnego okienka transferowego. odpowiedz

maciej - 4 godziny temu, *.centertel.pl super, wygląda na to, że utrzymaliśmy kręgosłup kadry, odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.113.189 @maciej: Nie wierzyłem, że Paweł Wszołek ponownie będzie u nas grał ale myliłem się bardzo. Jednak jeszcze bym się aż tak nie cieszył z tym utrzymaniem kręgosłupa, bo okienko dopiero się zaczęło i zaraz startuje liga, zagrają ze dwie kolejki i pewnie sprzedadzą Josue a więc najważniejsze ogniwo w środku pola odpowiedz

Adrian - 4 godziny temu, *.vectranet.pl i bardzo dobrze odpowiedz

