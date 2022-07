Rafael Lopes: Legia aż do śmierci

Środa, 6 lipca 2022 r. 22:34 Woytek

Rafael Lopes pożęgnał się z Legią Warszawa w mediach społecznościowych. "To koniec najpiękniejszej historii, jaką do tej pory przeżyłem. Nadal czuję to samo, co wtedy, kiedy tu przyjechałem. Brak słów. Wszyscy piłkarze powinni mieć możliwość doświadczenia świata Legii. To oszałamiające. To miejsce, w którym naprawdę poznajesz sens piłki nożnej" - napisał Portugalczyk.







"Chciałbym podziękować kibicom, sztabowi i kolegom z drużyny. Wszyscy daliście mi wspomnienia na całe życie. Nie żegnam się, bo szybciej niż myślicie, zobaczycie mnie na trybunie dopingującego tych chłopaków.

A to tylko dla moich ludzi: Zawsze razem. Nieważne co. Nadal wstajemy na rozkaz Rafy Lopesa.



Dziękuję wam. Zawsze (L)egia.

RAFA".