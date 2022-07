Wyniki 1. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (11)

Wojtek - 17.07.2022 / 18:30, *.centertel.pl Skąd pomysł że nasza L jest na 5 miejscu. Liczą się tez punkty ujemne za … kartki odpowiedz

Mamut - 17.07.2022 / 14:33, *.t-mobile.pl Brawo za transparent,bo już się martwiłem, że ta poprawność uderzyła w nasze środowisko odpowiedz

Bart - 16.07.2022 / 17:05, *.net.pl Brawo amica! Buahaha odpowiedz

Mamut - 17.07.2022 / 14:36, *.t-mobile.pl @Bart: nie śmiej się dziadku,z czyjegoś wypadku odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 15.07.2022 / 23:50, *.plus.pl jutro strzelimy tży bramki i wygramy, typuję zwycięstwo 1:3, naprzód Kosta odpowiedz

Olo - 16.07.2022 / 23:01, *.chello.pl @Lemiesz Grochuw: Uwielbiam tych naszych "ekspertów" z komentarzy od typowania wyników. Jak piszą, że Legia wygra wyraźnie, to już wiadomo, że nie wygra! :D odpowiedz

Ja - 15.07.2022 / 14:12, *.plus.pl Ale było By Pięknie i Cudownie jak by tak tabela wyglądała na koniec sezonu odpowiedz

Ty - 15.07.2022 / 18:54, *.inetia.pl @Ja: Jakiś matematyczny geniusz ją układał odpowiedz

Władeczek - 15.07.2022 / 09:47, *.netfala.pl Ciekawe faken jak ta nasza Legia się pokaże. Będziemy oglądać z somsiadem na moim nowym nabytku na nowy sezon telewizorze Otake Full HD 103 cale z sabbuferem kwadro 5K. odpowiedz

Micha(L) - 15.07.2022 / 22:48, *.chello.pl @Władeczek: nudne to już jest....serio - taki poziom konfitur z k6, niciarnianej i innych "zakomplexów" z "terenu". odpowiedz

Sadi - 16.07.2022 / 11:35, *.plus.pl @Władeczek: to h. J nie kibic z ciebie jak każdy mecz oglądasz w tv odpowiedz

