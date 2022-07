Musiał sędzią meczu z Koroną

Tomasz Musiał z Krakowa został wyznaczony do sędziowania meczu 1. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Radosław Siejka i Sebastian Mucha, sędzią technicznym będzie Robert Marciniak, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Pskit i Tomasz Listkiewicz. Obsada sędziowska 1. kolejki: Raków Częstochowa - Warta Poznań: Jarosław Przybył (Kluczbork) Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław: Paweł Raczkowski (Warszawa) Lech Poznań - Stal Mielec: Damian Kos (Gdańsk) Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Korona Kielce - Legia Warszawa: Tomasz Musiał (Kraków) Radomiak Radom - Miedź Legnica: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Wisła Płock - Lechia Gdańsk: Piotr Lasyk (Bytom) Pogoń Szczecin - Widzew Łódź: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Górnik Zabrze - Cracovia: Łukasz Kuźma (Białystok)

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

P. - 31 sekund temu, *.msitelekom.pl To nie chodzi o to czy on złym, dobrym czy takim sobie sędzią. Tam po prostu grania w piłkę nie będzie. odpowiedz

Arek - 3 minuty temu, *.tpnet.pl Są już pierwsze płacze, znaczy rusza najlepsza liga świata. odpowiedz

cccccccee - 34 minuty temu, *.chello.pl CZYLI NIE MA NORMALNYCH SĘDZIÓW odpowiedz

Zibiko - 51 minut temu, *.t-mobile.pl 3 do 0 dla Nas, choćby nie wiem jak by Musiał, to i tak nie wydrukuje. odpowiedz

D.R.Wilanów - 1 godzinę temu, *.s3net.pl To po meczu odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Znowu ta krakoska małpa... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.