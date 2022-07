Wszołek: Cieszę się, że ponownie jestem w Legii

Czwartek, 7 lipca 2022 r. 13:13 źródło: legia.com

- Co się zmieniło od ostatniego czasu? Na pewno pogoda! Ciężko powiedzieć, co więcej zmieniło się na ten moment. Cieszę się, że ponownie jestem zawodnikiem Legii. Skupiam się na tym co tu i teraz. Czas zacząć ciężką pracę. Drużyna się trochę pozmieniała. Jestem pewny, że proces aklimatyzacji przebiegnie dobrze i sprawnie. Wszyscy mamy jeden cel i mam nadzieję, że go osiągniemy - mówi Paweł Wszołek po podpisaniu kontraktu z Legią Warszawa.



- Nie skupiam się na długości kontraktu. Oczywiście dla komfortu psychicznego sportowca cenna jest informacja, jak długą masz umowę. Ja jednak skupiam się na każdym, kolejnym nadchodzącym dniu i meczu. Zawsze powtarzam - do każdego meczu musisz być w 100% przygotowany. Tylko tak możesz iść do przodu i stale się rozwijać. Nie myślę o tym, co będzie za pół roku i w dalszej przyszłości.







- Celem drużyny jest stworzyć zgrany kolektyw i stale się rozwijać. Najważniejsze są jednak zwycięstwa. To one kształtują zespół. Musimy myśleć tylko i wyłącznie o każdym następnym spotkaniu. Drużyna ma duży potencjał. Wierzę w to, że możemy dużo osiągnąć. Nie brakuje nam jakości. Będziemy chcieli walczyć o jak najwyższe miejsca w lidze.