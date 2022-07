O godzinie 18:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się piąte sparingowe spotkanie Legii tego lata. Przed meczem klub zaprezentuje nową białą koszulkę na sezon. Transmisję z meczu zapowiedziała Zoria na swoim kanale YouTube. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!

onomatopeja22 - 3 godziny temu, *.interkam.pl Panie Jacku z Kramerem i Rosołkiem to my zlota nie ugramy.Szukaj dobrego kopacza do napadu bo Josue dostanie zawału jak mu tyle asyst spie......olą odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Napastnika Jay-Z choćby jednego.... odpowiedz

onomatopeja22 - 4 godziny temu, *.interkam.pl kRAMER TO BEDZIE KOT.....ze 3 gole wpadna na sezon heheh jeszcze bedzie placz po wygnanym Lopesie odpowiedz

Zielu - 4 godziny temu, *.centertel.pl Slisz to jest ultra hevy dzban odpowiedz

Greg - 4 godziny temu, *.orange.pl To Legia nawet transmisji na youtube nie potrafi zrobić tylko trzeba oglądać z ukraińskiego kanału ?

Masakra.

odpowiedz

hdp8 - 5 godzin temu, *.169.26 w jakich koszulkach gra Legie ??? :))) - bo nic nie rozumię z tej "transmisji" odpowiedz

hdp8 - 5 godzin temu, *.169.26 To już pudel LEGIĘ sprzedał ukraińcom ??? - dno i 5 metrów mułu.....

Trzeba się uczyć języka bo niedługo nic się nie załatwi i NIC nie OBEJRZY po polsku :( żenada odpowiedz

Lupus - 6 godzin temu, *.centertel.pl Ponoć tu ma być https://www.youtube.com/watch?v=6sv2rgOTBzI odpowiedz

Tomi - 8 godzin temu, *.. Mecz z takim MOtorem był w TV a z Zorią nawet youtuba nie ma - ach Legio Legio odpowiedz

Kili - 4 godziny temu, *.chello.pl @Tomi: jest na Youtube odpowiedz

shai - 8 godzin temu, *.centertel.pl Szkoda, że Legia nie zamierza przeprowadzić transmisji. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Koszulka spoko, gładka bez moro odpowiedz

