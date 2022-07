Trójbój

Dwa medale legionistek w finale OOM

Czwartek, 7 lipca 2022 r. 13:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Olga Cisek z sekcji pięcioboju nowoczesnego Legii, wygrała Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w trójboju. Brąz wywalczyła Aleksandra Kazubska. Kazubska uzyskała najlepszy wynik w pływaniu (2:20.33 min.), z kolei Olga Cisek na trasie biegu systematycznie odrabiała straty do prowadzącej Mai Szondelmajer, którą wyprzedziła na 500 metrów przed metą i nie oddała prowadzenia już do końca.



Cisek miała trzeci wynik w biegu, z kolei Kazubska na finiszu rywalizowała o trzecie miejsce z Mają Dąbrowską (Dwójka Tczew) i to ostatecznie legionistka wywalczyła brązowy medal.