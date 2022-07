Próba generalna?

Na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek Legia Warszawa rozegra jeszcze jeden mecz sparingowy. Jej przeciwnikiem będzie Ukraińska Zoria Ługańsk. Przed rozpoczęciem spotkania prezentacja zespołu na sezon 2022/23 oraz nowych koszulek meczowych. Zoria jest trzecim najbardziej wartościowym klubem z Ukrainy. Poprzedni sezon Premier Liha, przerwany z powodu wybuchu wojny, zakończyła na dobrym, 4. miejscu. Zdobyła łącznie 36 punktów i możliwość rywalizacji w eliminacjach do tegorocznych rozgrywek Ligi Konferencji Europy. W minionym sezonie Zoria rywalizowała w grupie LKE z ostatecznym zwycięzcą rozgrywek, AS Roma, a także z Bodo/Glimt oraz CSKA Sofia. Zajęła w niej 3. miejsce z siedmioma punktami na koncie. Ukraiński zespół nie jest zupełnie nowym rywalem dla Legii. Legioniści mierzyli się już z ekipą z Ługańska w ramach 4. rundy eliminacji do Ligi Europy w 2015 roku. Wyjazdowe spotkanie, rozgrywane w Kijowie, zakończyło się wynikiem 1-0 dla Legii po bramce Michała Kucharczyka, a na własnym boisku Wojskowi przypieczętowali awans do fazy grupowej, wygrywając 3-2 po bramkach Tomasza Brzyskiego, Guilherme i Ondreja Dudy. Podopieczni Holenderskiego szkoleniowca, Patricka van Leeuwena, przygotowują się do sezonu w Polsce, a Legia będzie ich pierwszym sparingpartnerem. Mają również zagrać z trzecioligowymi drużynami - Legionovią Legionowo oraz Wartą Sieradz. Spotkanie Legia - Zoria odbędzie się na stadionie Legii i będzie otwarte dla kibiców. Bilety normalne kosztują 10 zł, a ulgowe 5 zł. Posiadacze karnetów wejdą na trybuny za darmo, na podstawie swoich abonamentów. Dla nich jest też przygotowane pomeczowe spotkanie z piłkarzami i sztabem pierwszego zespołu w Legia FanStore. Mecz rozpocznie się o godzinie 18. Na godzinę 17:45 zaplanowana jest prezentacja nowych zawodników i oficjalnych domowych koszulek meczowych Legii Warszawa na sezon 2022/23. Transmisję ze spotkania zapowiedziała Zoria na swoim kanale YouTube. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! ze stadionu. Przewidywany skład Legii: Tobiasz - Jędrzejczyk, Rose, Wieteska, Ribeiro - Slisz - Baku, Muci, Josue, Pich - Kramer

Paelho - 16 minut temu, *.play-internet.pl Legia cudzoziemska, nic się nie uczy pudel i cała reszta ;-0 odpowiedz

Transfer - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Nemanja Nikolic rozstał się ze zwoim węgierskim klubem i jest wolnym zawodnikiem, w zeszłym sezonie w wegierskiej ekstraklasie 30 meczów i 10 goli, sezon wcześniej 15 bramek, niby ma 34 lata ale jestem pewny że w naszej lidze te 10-15 goli w sezonie spokojnie by strzelił, tym bardziej że zna i klub i ligę, Zieliński do roboty!!! odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Sprawdzian generalny z klubem którego rozgrywki ligowe są zawieszone od pół roku.... odpowiedz

PawLo - 2 godziny temu, *.mm.pl Jaki jest link do transmisji ??? odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mogli by dać link do transmisji Zorii lub sami puścić na swoim kanale odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Próbą generalną będzie pierwszy mecz ligowy, dość łatwy przeciwnik z którym Legii zawsze grało się lekko powinien ułatwić start. Kilka wygranych meczów podbuduje morale, może później będzie lżej. Nie ma pucharów, więc nie będzie corocznego pindzielenia o oszczędzaniu sił zmęczonych gwiazdek świeżo po urlopach. Zadziwiające jest, że ci sami pseudo dziennikarze i pseudo eksperci zupełnie zmieniają zdanie w kwestii słabych startów w lidze polskich klubów, a zagranicznych. Tamci MUSZĄ punktować w lidze już od początku, nasi MUSZĄ rotować w lidze, bo są zmęczeni rozpoczęciem sezonu... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl @axlrose: Podałeś dobry przykład. Weźmy ligę angielską.Tam drużyna,która chce być mistrzem musi wygrywać od pierwszej kolejki bo 2-3 porażki w sezonie i juz mistrzostwa nie zdobędą.Ale w naszej dupoklasie to można mieć 10 porażeķ i z 7 remisów by zdobyć mistrzostwo.Do tego drużyny z Anglii grają w europejskich pucharach przez cały sezon.Grają co trzy dni i mają wyniki.Ale to może dlatego,że ciężko trenują a nie jeżdżą na Zegrze. odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Darek : Taa, ale zaraz znawcy napiszą - jakie są zarobki w angielskich klubach!!!

Ale jest na to prosta odpowiedź: Jaka praca, taka płaca. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 11 minut temu, *.play-internet.pl @axlrose: dokładnie, jakieś pierdolenie z tym zmęczeniem, ja trenuje co drugi dzień po 3 godziny na siłowni plus kardio praktycznie przez cały rok, i formą cały czas idzie w górę, no czasami jak widzę, że na ostatnich seriach brakuje mocy, to robię na przykład 30, gdzie normalnie 10 do 12 powtórzeń na mniejszych ciężarach i od razu lepiej jdą te ćwiczenia na większych ciężarach. Może nasze panienki potrzebują lepszego trenera od przygotowania fizycznego? Służę poradą odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Próba generalna?

Przecież zaraz gramy z beniaminkiem z Kielc.Z beniaminkami przegrać to już u nas tradycja.Do tego kadra niekompletna.Kilku zawodników nie było na obozie. Na kolejnych jeszcze czekamy.Jak na początku września złapią formę to będzie dobrze.

Chociaż w naszej dupoklasie wystarczy dobrze i dużo biegać by osiągać sukcesy.Ostatnio był problem z bieganiem bo drużyna przy pięciu zmianach biegała po 110-112 kilometrów w meczu.To zdecydowanie za mało.A na początku sezonu zaraz usłyszymy,że są zmęczeni obozem przed sezonem.

Wywiad po meczu z Koroną(obojętnie z kim).

Czujemy w nogach to zgrupowanie ale z każdym meczem bedzie coraz lepiej. Wiemy nad czym mamy pracować i przeanalizujemy dzisiejsze spotkanie.Znamy to na pamięć. odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Darek : Nie było widać jeszcze Twojego wpisu, więc coś podobnego napisałem dwa posty wyżej. Trafiłeś w punkt, mam jednak nadzieję, że nasi wygrają i pójdzie z górki. Oby... odpowiedz

Jasio - 4 godziny temu, *.autocom.pl jak dojechac do LTC na mecz? jeszcze tam nie byłem. odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Jasio: PKS-em Jasiu. A jak chcesz zobaczyć mecz to wróć przed 18… odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Jasio: Jak Ty mnie zaimponowałeś teraz. 6 lat i samodzielny wypad na mecz??? Brawo???? odpowiedz

Michu - 4 godziny temu, *.chello.pl Malo biletów sprzedanych jest odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.aster.pl @Michu: dziwisz sie? Lipiec, 18 w zwykly dzien, klub w beznadziejnym momencie, bo beznadziejnym sezonie a oni mysla, ze przyciagnal ludzi prezentacja koszulki, ktora juz wszyscy widzieli. Niestety marketingowcy w tym klubie sa tak odklejeni jak reszta pracownikow. odpowiedz

